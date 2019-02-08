翻轉時尚 織入曖昧密碼

2019年02月08日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

MARC JACOBS Tag Tote黛藍灰托特包，1萬7900元。（MARC JACOBS提供）

FENDI造型托特包，3萬9000元。（團團精品提供）

Chloe Mini C Bag鱷魚壓紋牛皮肩背包，5萬2500元。（翻攝自Chloe官方網站）

COMME des GARCONS PLAY系列白色「多心」男款長袖T恤，4500元。（團團精品提供）

CELINE C BAG裸膚色格紋襯芯小牛皮中型鏈帶包，9萬9000元。（CELINE提供）

親密伴侶間才能解讀的愛情密碼，為時尚造型織入驚喜小確幸，REDValentino就在2019早春系列中傳送太空訊號，以翻轉字體加密的「FOLLOW ME NOW」（現在追蹤我吧）、「FORGET ME NOT」（勿忘我）等標語，玩味當代感十足的浪漫主義。極具潮流視野的COMME des GARCONS，維繫旗下PLAY系列中由插畫大師Filip Pagowski所繪製的代表性淘氣大眼愛心，用蔓延至雙袖的愛心，溫暖環抱出戀人的滿滿能量。

外表低調方正的托特包，是MARC JACOBS偷偷贈予情人的標記，名字能讓人有無限聯想的Tag Bag，俐落輪廓透露其百搭的實用天性，繫於袋上的皮革標籤，烙印著品牌名稱及成立年分，更呼應了當前社群網站上相互標記的曖昧痕跡。FENDI於2019春夏男裝托特袋上，則聯手義大利藝術家Nico Vascellari，並將「FENDI」、「ROMA」字樣變為「FIEND」（惡魔） 「AMOR」（愛情）等詞，翻騰品牌血中的叛逆血液。

而同樣來自巴黎的Chloe及CELINE，均使出縮寫神技，推出以品牌字首為名的C Bag手袋。略帶復古感的立體包型，搭配翻蓋鑲飾的C形包釦五金，分別以粉彩色系的鱷魚壓紋和格紋襯芯小牛皮，飄逸柔美微甜的奢華絮語。

(中國時報)