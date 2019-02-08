點燃純真 腰包全新演繹
LOEWE Eye／Loewe／Nature 隨身收納袋，1萬2000元。（LOEWE提供）
Salvatore Ferragamo黑色牛皮短夾，1萬6900元。（Salvatore Ferragamo提供）
COACH Logo印花腰包，1萬4800元。（COACH提供）
戀愛中的男人，是介於成熟與赤子之心間的微妙交接，給人沉穩印象的HERMES愛馬仕，即在2019春夏男裝伸展台上送出腰包款式，手工鞣製而成的皮革表面，以極具深度且變化萬千的光譜漸層染色，呼應了系列中來自攝影師或視覺藝術家的靈感。拼湊美式靈感的COACH，也針對腰包進行全新演繹，鮮明印著品牌Logo字樣的單品，視覺上就開始一場男人與男孩心境轉換的街頭之旅。
想要逃離城市的LOEWE，於春夏男裝中正式端上Eye／Loewe／Nature系列，且自大自然的野外運動中取材，推出融入實用及功能兼具的配件、服飾單品。於日本製造的隨身收納袋，採用高級帆布人工縫製，並用鮮橘、亮藍等活力色調，點燃心中潛藏的無畏童心。以製鞋起家的Salvatore Ferragamo，則將精湛皮革工藝運用於小皮件上，顯眼的品牌標誌搭配細膩皮質，奠定男子的成熟大器。
(中國時報)
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