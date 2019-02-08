情人節香氛盤點TOP10
迎接浪漫西洋情人節，香氛向來是不敗的送禮選項，隨著男女界線越來越模糊，有男生喜歡花香，也有女生喜愛木質香調。除了根據戀人的喜好挑選香水，香氛的外在還有寓意也都傳遞著情人的戀愛密碼，本報精選10款香氛，讓你送禮不失手。
Gucci Bloom
花悅蜜意綻柔和
Gucci Bloom靈感源自繁花盛放的花園，品牌創意總監Alessandro Michele研發的首支女性香氛Bloom花悅淡香精呈現了女性誠懇和樂觀的美，他將其靈感延續至花悅綠漾女性淡香水，帶出年輕的喜悅和充滿活力的氣息，而花悅蜜意濃郁淡香精，則散發出女性神祕而性感的個人魅力。花悅蜜意濃郁淡香精包裝以黑色花卉標本圖案形象化地表現出香氛獨特的香味，淡粉紅色瓶身，襯托以黑色外框包圍，印有樹葉、櫻桃樹枝及花卉的法式傳統印花布圖案，盡顯香氛既神祕而柔和的對比。
寶格麗森林男香
木質餘韻man味濃
寶格麗城市森林男性淡香精，找來調香大師Alberto Morillas打造，他精選絲柏樹、香根草、雪松木強烈濃郁的木質香調，將大自然不同的濃郁森林氣息融合為一，香調有著樹木一般的分明層次，展現寶格麗男人的魅力。
KARL LAGERFELD
清新文青極簡風
KARL LAGERFELD以中性對香為訴求，小清新香調廣泛受到文青香氛迷喜愛，兩款香氛綠意香橙木以及艷紅漿果花，分別以柚子木與黑梅花入香，特殊又直覺的香材，極簡瓶身一紅一綠的配色，展現成雙的美意。
Miller Harris Tender
交融魅惑與純真
法國調香師Bertrand Duchaufour打造Tender淡香精，他以魅惑的墨黑鬱金香，點綴著淡粉雲朵般的粉牡丹，嬌嫩纖細的長莖紫藕色玫瑰和綠意的風信子，金色的蕃紅花、天竺葵以及皮革香氣，揭開浪漫而美好的序幕，乳香、檀木、廣藿香和麝香緩緩融入了純真的氣息，構築了一個絕美又馥郁的餘韻。
John Varvatos聯名款
剛柔並濟中性fu
John Varvatos尼克·強納斯聯名款男性淡香水，展現當代精神，香水以一種清新、溼潤的新鮮氣息讓人聯想起時尚都會的迷離輪廓，亦剛亦柔的香調，帶有迷人的中性魅力，瓶身的金屬吊牌與六角帽蓋別有巧思。
COACH Floral
新一代國民女香
COACH Floral芙洛麗淡香精年銷近5萬瓶，被譽為「新一代國民女香」，顯眼的瓶身設計與香調，讓不論是送禮，或是收禮者都能感受到滿滿心意，在瓶身設計上，以玫瑰金渾圓瓶身設計，香氣是清甜帶膩味的茶香玫瑰與茉莉香氣。
diptyque肌膚之華
鴛尾花喚醒感官
頂級香氛diptyque肌膚之華淡香精以肌膚味道為發想，精選鳶尾花，淡雅而瀟灑，香氣留在身上，彷彿透過香氛與戀人展現親密接觸，每個嗅覺都能挑動感官的想像。
Amo Ferragamo
吳謹言熱情代言
Amo Ferragamo女性淡香精是一款大膽、現代且充滿熱情的香氛，「Amo」在義大利語意為「我愛」，這也代表著新世代女性宣言，享受生活的每個時刻，就連品牌廣告也展現年輕女性渴望探索的活力，這樣的女性形象也與吳謹言在《延禧攻略》的形象相呼應；吳謹言成為大中華區品牌大使後，為業績帶來助益。
TOUS女性淡香精
玫瑰金撩動你心
西班牙珠寶品牌TOUS延續紳士男香「1920男性淡香精」，推出同系列女香「撩心女性淡香精」，以愛情故事為靈感，並將淘氣小熊LOGO刻烙在玫瑰金瓶蓋上，手感圓潤滑順的玻璃瓶，搭配浪漫粉色調，令人愛不釋手。
ROCHAS羅莎小姐
從韓國夯到台灣
ROCHAS羅莎小姐淡香水韓國代言人是知名女團EXID團員哈妮，因而在韓國被稱為「哈妮香水」，繼韓國之後，台灣成為第2個在亞洲上市的國家。在香氣上的以俏麗的果香做為前調，搭配優雅的白色花束香氣，展限法國女孩的優雅與俏麗感，包裝展現法式簡約，更在瓶頸處打了一個法式蝴蝶結，可解讀為法國女性的頸飾同時也代表一份特別的禮物。
(中國時報)
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