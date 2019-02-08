2019年02月08日 04:10 中國時報 王銘義

「習五條」今年初剛出檯，蔡英文在第一時間就做出不接受「一國兩制」，不承認有「九二共識」的回應，近日華府智庫學者對兩岸最高當局的隔海交鋒，頗多關注。面對複雜嚴峻的新形勢，台海何時爆發衝突危機，或中共以武統解決台灣問題的可能性，再度引發議論。

華府智庫戰略與國際研究中心副總裁葛林就說，如2019年美台出現麻煩，有可能是川普將台灣當做試圖與北京達成貿易協議的典當品，或因中美談判破裂，無法達成協議，川普可能邀請蔡英文訪問華府來懲罰北京。他認為這些情勢演變都可能造成短期的政治危機。

葛林的預測反映了美中台的現實趨向，即近期如爆發新台海危機，華府絕對是重要的變數。從1996年台灣實施總統直選以來，每逢大選，兩岸政治矛盾激化，或台海危機的爆發，大都與「華府因素」有關。當前中美貿易爭議未解，華府操作「台灣牌」的可能性大增。

蔡英文反擊「習五條」，等同選擇以對抗代替對話的路線，對處在中美博弈的川普來說，應可增強打「台灣牌」制約北京的機會。蔡英文孤注一擲，表態站隊往華府靠攏，將可能重現歷次大選前夕，引爆台海危機的局面。

1995年以至1996年春，中共為抗議美國同意讓李登輝訪美，並在康乃爾母校發表政治演說為由，下令解放軍對台海水域展開飛彈射擊演訓，最後在柯林頓總統下令美國航母艦隊赴台馳援，一度兵戎相見的台海危機才得以解除。

1999年7月，李登輝為阻絕海協會長汪道涵回訪，突然拋出「特殊的國與國關係」定位論，徹底摧毀「辜汪台北會談」布局，導致台海危機再起，隨後因台灣發生「921大地震」，解放軍預定對台開展的系列軍演，提前鳴金收兵。

2002年8月，陳水扁祭出「台灣中國，一邊一國」定位論，再度引爆台海危機，但當時北京與華府「共同管理」台獨危機，加上時任陸委會主委蔡英文赴美溝通，澄清解釋，化解疑慮，阿扁也因此被外界視為「麻煩製造者」。

根據兩岸互動歷史規律來看，「習五條」的提出原是創造復談的契機，也是尋求對話的「機會之窗」，但蔡英文執意針鋒相對，溝通之路全面陷落。為尋求繼續執政，獨派政府祭出統獨公投，或倡議刪除憲法增修條文「國家統一前」前言等激進手段的可能性大增。

2019中共對台工作會議已做出「台海形勢更加複雜嚴峻」的判斷，北京與華府的智庫專家也在增加沙盤推演頻率，各方密切關注蔡英文如何高舉「親美抗中」大旗？川普是不是可能比照柯林頓時期的「康乃爾模式」，同意蔡英文專程訪美，而不只是在美國城市過境而已。

綜合當前形勢來看，川普如亟於與中國升高較量，將台灣作為華府對抗北京的棋子，就可能透過美台高層互訪、軍事合作，承認台灣政治地位等策略性操作刺激北京，謀取美國利益的最大化，但在兩岸缺乏溝通機制與互信基礎的情勢下，卻可能對台灣帶來災難性的後果。

當年阿扁被斥為「麻煩製造者」，蔡英文曾趕往華府溝通，化解危機。蔡英文深知美國因素對兩岸政策的功利性與現實性，更熟知處理好與北京的關係，對台灣生存發展的重要性。面對歷史抉擇的關鍵時刻，蔡英文應該好好想想「下台的背影」，以及歷史對她的評價。

(中國時報)