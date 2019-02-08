正向，充滿感恩與動能

2019年02月08日 04:10 中國時報 彭懷真

我生在戊戌年，告別生肖的狗年，心中充滿幸福。生活中並非無災、無病、無痛、無辛酸、無挫折，但抱著「艱難當餅、困苦當水」的心，去年9月初在醫院動手術時、在診所復健時、在會議中被學生指責時、推動方案飽受批評時，還是保持快樂，默默思想那些喜歡的詩歌詩詞，回首過去的甜蜜鏡頭，提醒自己做好事不保證不被罵，鼓舞團隊朝向美好的目標邁進。

正向心理學提供正面的視野，是我回首及前瞻時的依據，該學派創始人之一Peterson指出：「他人而非自我，是快樂幸福的基石。」多照顧及想念身邊的人比為自己謀算更重要，想著家人的過去一年，心中充滿感恩。岳母滿90歲，小病不斷，吃藥當吃補，還能買賣股票、記得股價。老婆白髮過半，全身5、6處病，還學會了打毛線，為我編織了圍巾。女兒所屬公司動盪，晚上9點還得持續處理客訴，還能屢屢創造佳績、贏得信任。兒子加班是常態，專案一個一個來，眼睛受罪、睡眠不足，還能保持平靜，完成任務。想到孫子女，個個都裝著新電池，讓我和老婆累到虛脫，當然是最甜美的負擔。

全心投入而非隨興工作的生活，充滿意義。想著職場上的自己，除了教學研究，竟然參加了160多個會議、接待了近70個團隊、進行了約60次簡報，行事曆滿滿，隨時有意外的邀約。不喜歡吃便當、抗拒各種填寫KPI的報表，都逃不掉。中午渴望打瞌睡、晚上希望看個影片，都成為奢侈的幸福。然而，點點滴滴的付出，忍氣吞聲地討錢，換來開闊的新空間、執行帶給更多人祝福的方案。

想著國家這一年，有很多正面的事。除了823淹大水，沒有颱風、大地震；物價上漲，但還在可以接受的範圍；經濟成長緩慢，還沒影響到薪水；政治人物多半令人厭煩，卻也有人的勝選使11月24日的晚上變得難忘。想著全球，雖然有率性川普領導的美國、掙扎在脫歐道路的英國、黃背心抗爭不斷的法國、經濟成長率減緩的大陸、美中各種貿易戰及外交戰，至少沒有流血出人命的大戰爭。

展望生肖的豬年，我在電腦上新增的幾個檔案，規畫未來兩年要寫的教材主題、預計錄影的教學單元、設計能吸引讀者的特展、構想各種服務專案、持續改造的圖書館空間，每一件事都有難度，如果能實現7、8成，就已經很滿足了。

過年時節，我們都將參加很多快樂的場合，但快樂如何延長呢？正向心理學關鍵人物Seligman提醒「邁向圓滿」才是目標，真正的幸福必須有意義、有成就感，方法是設定好的目標，採取有效手段逐步實踐。

春節來了，要多走春，期望自己能天天走上1萬步，希望體檢表上的紅字能減少，所以持續勤快走路，早睡早起，把治療疼痛的復健排在行事曆中。展望家庭的新年度，最重要的是與老婆勤快生活，還有希望女兒能胖一點、兒子睡眠充足、孫子女快樂學習。

正向心理學強調承認自己的有限，少為自己無法改變的事物煩心，即使目睹不好的事物也賦予正面的意義。想到政府或政治，我已經很忙很累，把看政治人物新聞的時間來看家人和家人的照片，才快樂。只寄望領高薪的官員能不擾民，不逞口舌之快，默默推動已經寫好的計畫，多利用職權幫助老百姓安居樂業，就夠了。

（作者為幸福家庭促進協會祕書長）

(中國時報)