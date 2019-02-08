民主選舉：我愛其羊 尤愛其禮

2019年02月08日 04:10 中國時報 李念祖

戊戌年去，己亥年來；開筆大吉，先說恭喜！除舊布新，正當其時！

九合一大選已成歷史，今年又將迎接更盛大的選舉季節，國會改選與總統大選都已在年尾排隊等候。說是除舊布新，九合一選舉卻還留下了一個重要的制度議題，台灣正面臨民主考驗：正當的選舉制度究竟容不容許一邊開票，一邊投票？

九合一選舉之後，一位市長參選者向法院提起了選舉訴訟，主張一邊投票一邊開票是違憲也違法的選舉。從去年迄今都還在法院審理之中。有人揶揄這是輸不起，也似乎只是耗費司法資源的唐吉訶德。但是民主選舉，我愛其羊，尤愛其禮。誰能當選只是一時的博弈，選舉制度不能破壞基本公平底線，才是民主政治的千秋根基。

從現實的影響來看，這場選舉無效之訴只涉及台北市長選舉，無論輸贏都與其他都會及縣市無關，不會影響其他選區的選舉結果，也不會影響台北市議員與里長的選舉結果，更不至動搖已經塵埃落定的公民投票結果。因為在其他的選區提出類似訴訟的時效已過，已無官司可打。

由法院訴訟敲錘定音的僅有機會，現在只在台北巿長選舉。此項訴訟的結果，最後原告若是落敗固不必說；如果原告勝了，亦並不因此當然榮登市長寶座，台北市需要另辦一次市長選舉。有趣的是，如果已經當選的市長決定參選總統而且如願以償，台北市也需要再選一次市長。

如果司法果然認定選舉無效，為市長抱屈的選民們可能更有機會與理由支持市長登上總統大位，也未可預知。但是這些都只能算是「愛羊」的分析。

問題是，即使原告勝訴也不就能如願擔任市長，那對於他或是社會而言，這場訴訟的價值在哪裡呢？同樣重要的問題是，法律規定要有選舉無效訴訟，交由法院裁判，制度用意究竟何在？這就需要「愛禮」的分析了。

所謂選舉無效訴訟，是指政府辦理選舉有違法情形，嚴重到會影響選舉的結果，也就是損害了選舉制度最基本的公平信用，就有必要由法院裁判選舉無效，重新辦理選舉。道理在於，違法的選舉，足以動搖民主政治的正當性。政府的民主正當性無虧，遠比省去重辦選舉的行政麻煩重要。

像這次選舉，發生了一邊投票一邊開票的情形，以前從未出現過。在4點前投票的選民，與4點後仍在排隊卻可從手機上看到開票過程及得票趨勢而決定如何投票的選民，選舉資訊不對等，也增加了選舉操弄的空間，已經觸犯了最基本的選舉平等與涓潔。

這個問題其實早可預見而未加避免，政府難辭其咎。選舉委員會曾向立法院報告每人需要2分10秒完成全部投票，每個投票所以4個選舉票匭計，從上午8時到下午4時，共8小時之內無間斷投票，全台北市共1563個投票所，8小時並不足以消納這次出席台北市長選舉超過142萬7千位選民投票。如果事先預估投票率，以7成計算，則應有154萬人投票，至少將有20萬人無法在8小時內完成投票。這還不包括18歲到20歲的數萬公投選民也在參加排隊，增加了有選舉權的選民等待投票的時間。

簡單地說，政府事前就該預判得到，一紙缺乏合理計算依據的行政命令，限制只能在上午8點到下午4點投票的時間，就注定會有10萬、20萬以上的選民要在4點以後排隊投票，否則就不能投票。但開票之後還容許選民在投票所外排隊投票，必將因一邊投票一邊開票，形成選舉人資訊不對等而嚴重影響選舉平等。數以十萬計的選民在關鍵資訊上取得了投票的優勢地位之後才投票，影響何其嚴重？更何況這場選舉的勝負差距，只有3千餘票！

其肇因，就是行政命令違法違憲！負責審判的司法官會不會說，一邊投票一邊開票，也無所謂呢？

如果沒有法院判決宣布這是違法而無效的選舉，又將如何避免立法委員與總統選舉有如兒戲地一邊投票一邊開票呢？有如兒戲的選舉，會有公信力可言嗎？選舉的結果會有政治正當性嗎？

為何要有選舉無效之訴？很簡單，因為民主選舉，我愛其羊，尤愛其禮！ （作者為法學教授）

(中國時報)