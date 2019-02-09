華航勞資談判破裂！首例機師罷工！陸空春運全癱

2019年02月09日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 黃琮淵 、 范揚光 、 林瑞益 、 程炳璋 ／綜合報導 ／綜合報導

搭乘華航班機的旅客正在排隊報到。（范揚光攝）

華航機師罷工今明受影響航班

春節錢鬥？ 機師罷工抗爭 5大爭議全卡關

勞資談判破裂，桃園市機師職業工會華航分會昨日清晨6時發起國內首宗機師罷工，無辜遊客年節假期全泡湯、怨聲載道，滯留旅客癱瘓桃機及高雄機場華航櫃檯，航空秩序大亂，華航預估，以桃園及高雄機場為主，今日有15航班受影響，華航與工會雙方今日下午將於交通部協商，後續影響尚無法預估。

今天15航班恐再受影響

華航統計，受罷工影響昨日共取消13班次，受影響旅客1800人。剛從新加坡回國的楊先生在桃園機場下機後才知道罷工，雖認為機師有權表達訴求，但不該以旅客權益當談判籌碼，「如果遇到不滿就罷工，航空公司也不用開了！」

高雄小港機場昨日一早就有2航班取消，旅客怨嘆華航沒提早通知，氣到拍桌子抗議，1名70多歲莊奶奶生平首次和兒子、孫女出遊馬尼拉卻受阻，華航雖協商改期，但孫女11日就開學，根本不可能改時間，怒氣沖沖敗興而歸。

旅客轟不能不滿就罷工

華航機師工會統計至昨晚7時，已有近320名會員交回檢定證，等於接下來不配合公司執勤。華航預估，今日有15航班受影響，以桃園及高雄機場為主，包括香港、金邊、廣島、曼谷、安大略、紐約、泗水、溫哥華等航線，若人力調度樂觀，可能取消得更少。

機師工會華航分會提出改善疲勞航班、升訓透明化、禁止打壓工會會員、撤換不適任主管、保證會員第13個月全薪等5大訴求，等到華航拿出誠意協商才會停止罷工。工會常務理事陳蓓蓓強調，勞資去年8月底談妥停戰1年，資方在檯面下卻是動作頻頻，工會忍無可忍，才選擇罷工作為最後手段。

工會5訴求華航今協商

面對罷工事件重演，華航總經理謝世謙表示，將全力調度可用人力及安排航班調整計畫，務求將影響層面降至最低。華航有1369位機師，只要經過正常請假程序，都是可以休假的，至於加入工會或是參與罷工，那是個人意願及隱私，無法透露掌握參與罷工機師實際人數。

交通部長林佳龍昨表示，尊重工會依法罷工的權利，但春節期間驟然發動罷工，很容易模糊工會訴求，也難以獲得社會大眾的支持，希望勞資雙方盡速回到談判桌上，共謀解決問題的方案。華航與工會雙方預計今日下午將在交通部再度展開協商。

(中國時報)