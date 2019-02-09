提前收假 國道塞塞塞
昨天大年初四，高速公路塞爆了！高速公路局儘管推出春節連假夜間免收費，但顯然未奏效，昨天從上午9點國1國3南下北上車潮就湧現，更慘的是國道5號，昨天一整天宜蘭往台北方向就是塞、塞、塞，平均時速都僅20至40公里，車子可說是龜速前進，到今天凌晨才舒緩。
國5往北最慘 龜速一整天
高速公路局交通管理組科長曾國楨說，昨天中午以後高速公路北上壅塞路段主要包括國1北上西螺─員林、南屯─台中系統、苗栗─頭屋、新竹系統─湖口，國3北上梅山─竹山、沙鹿─大甲、竹南─西濱、龍潭─大溪及國5北上宜蘭─坪林。昨天截至17時，國道總延車公里為93.5百萬車公里，預估一整天為136百萬車公里，車流創下今年以來最大量。
此外，昨天國1及國3共發生4起車禍，其中13時04分國3北向60.6K（大溪埔頂隧道附近），5小車追撞事故致回堵10公里，其他的車禍也都回堵3、4公里，嚴重影響車流順暢，駕駛人前進不得，苦不堪言。
曾國楨說，今天大年初五仍有出遊及返程民眾開車使用國道，預估國道總延車公里為125百萬車公里（為平日87百萬車公里的1.4倍），相關疏導措施包括：全日封閉國1虎尾及埔鹽系統北上入口、國3竹南、烏日北上及名間雙向入口、14～21時國5蘇澳至頭城北上高乘載管制、單一費率、深夜0～5時暫停收費、國3新竹系統至燕巢系統採通行費率8折收費、開放路肩。
壅塞9大路段 改用替代路
高速公路局預測今天壅塞路段，主要為國1北上西螺─埔鹽系統、南屯─后里、新竹系統─竹北、銅鑼─頭屋、國3北上關西─大溪、大山─香山、竹山─霧峰、國5北上宜蘭─坪林、國6西向舊正─霧峰系統等路段，建議北上用路人盡量於上午10時前出發，或改駛替代道路。
(中國時報)
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