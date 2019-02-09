過度激化發言 破壞勞資互信！林佳龍暗批 華航高層太強硬

2019年02月09日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

華航機師罷工大事紀

春節錢鬥？ 機師罷工抗爭 5大爭議全卡關

中華航空機師昨日凌晨發起突襲罷工，衝擊春節疏運，交通部長林佳龍昨日在記者會上表示，春節罷工容易模糊訴求，也難獲得社會支持，但話鋒一轉，暗批華航高層的言行破壞勞資互信基礎。政務次長王國材跟著補槍，認為華航談判太硬、沒耐心，交通部只能給建議不能強迫，將罷工的責任歸咎於華航。

春節罷工 難獲得社會支持

林佳龍指出，把每一位旅客和貨物，平安、準時的送達目的地，是每家航空公司以及每位機師的職責，工會當然有依法罷工權利，他完全尊重，但選在春節期間發動罷工，造成旅客不便，容易模糊訴求，也難獲得社會的支持。

林佳龍接著說，華航應以旅客權益為重，與工會對話和協商，找出交集，以盡速結束罷工抗爭，勞資訴求的差異沒有大到不能解決。但過去幾天，過度激化的發言、行動，很容易惡化勞資爭議，包含新聞稿的處理、透過申請調解企圖影響罷工，結果適得其反，破壞互信。

王國材稱 有人談判沒耐心

王國材補充，交通部這次涉入很深，他在協調的過程中，發現華航勞資有很深的成見，例如前天晚間的新聞稿，是昨天下午本來要談的議題，結果提前曝光演變成罷工。此外，華航在談協調勞資爭議的過程中，確實有人比較「硬」、「沒耐心」。

股權35％ 僅建議無法強迫

外傳交通部管不住華航，王國材說明，交通部只持有華航約35％股權，頂多算是「大股東」，不像對中華郵政是100％持有，有任何意見都可以直接傳達，交通部必須尊重公司治理，這是對其他65％的民股交代，因此對華航只能給予建議，不能夠強迫。

王國材表示，華航是站在經營公司的立場，他能夠理解，而交通部的立場是希望雙方能坐下來談，從幾天前開始，交通部就已經居中協調，如今還是走到罷工這一步，這是大家最不願意看到的 。

(中國時報)