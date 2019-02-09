人物側寫》警界鐵漢出身！當罷工變提款機 何煖軒硬起來

2019年02月09日 04:10 中國時報 黃琮淵

相較於3年前，華航董事長何煖軒對空服員要求的「全盤接受」，這回面對機師罷工，卻展現出強硬態度。與其說何煖軒變了倒不如說他很清楚當年的情勢所逼，如他所言，當罷工已經成為提款機，就該有停損點。

何煖軒曾任交通部次長，對交通產業並不陌生。3年前臨危授命接下華航董事長，任務就是處理台灣首次空服員罷工，即便外界對何煖軒處理方式頗有微詞，「撒錢」確實也引發後遺症，但畢竟快速解決了罷工。

身為當事人，何煖軒很清楚，當年為擺平空服員罷工，任空服員予取予求，釀成華航最大隱憂。果不其然，機師工會如法炮製，重啟罷工手段，讓華航再次受傷，如果化解作法如同當年，罷工將成為如影隨形的惡夢。

機師工會批華航資方「太硬」，談判上寸步不讓，但細看工會所夾帶的要求，卻也不難理解何煖軒為何不讓。因為這些過苛的條件若點頭，華航將面臨更嚴重的分裂，工會更有力量綁架機師、繼續拿旅客權益當籌碼。

機師工會的五大訴求中，摒除能夠說服人的改善疲勞航班、改善國籍機師進用，要說是工會幹部自肥，不為過。比方說要求「不得秋後算帳」，就是個很空泛的概念，只要不符需求的班、不能按己意休假，是不是都可解讀為公司秋後算帳？吵下去沒完沒了。

再者，工會要求撤換破壞勞資關係的不稱職主管，問題是「不稱職」誰來認定？這點若答應，很可能發生劣幣驅逐良幣，成為工會打擊異己的武器；至於「禁搭便車條款」，沒加入工會者就是矮人一截，屆時工會將成為綁架華航機師的「太上董事會」，對華航的長遠發展，絕對不是件好事。

另外就是工會要求放寬酒測標準，華航工會認為機器檢測都有誤差，希望輔以驗血等其他方式，但華航的酒測做法，並未違反民航局酒測「零檢出」規定，涉及上百、上千旅客安全，要求嚴格，也並不為過。

何煖軒警界出身的背景，其鐵漢形象在這次因應機師罷工時，顯得比較像他，只是守得住對的底線，能不能擋住自交通部鋪天蓋地、甚至要求退讓的壓力，沒人知道，接下來就看他如何拿出智慧，讓機師罷工落幕。

(中國時報)