新聞透視》交部華航矛盾 暗藏民進黨派系權鬥

2019年02月09日 04:10 中國時報 朱真楷

罷工醞釀8天 林佳龍發紅包、po臉書挨轟

林佳龍在神隱多日後，昨親上火線扮演機師罷工事件和事佬。儘管表面對華航勞、資各打50大板，問題是，協商爭議早已延燒多時，作為公部門最有立場介入折衝的交通部長，卻遲至航班癱瘓、火燒屁股才出手，當為不為的背後，曝露民進黨正國會與新潮流間的派系權鬥思維。

華航機師公會以飛安為名提出的5大罷工訴求，雖多屬機師在爭取個人權益，但其中一項「過勞航班增派人力」確實與公眾利益息息相關。但交通部從頭到尾，卻以「官股只占華航35％股權」為由，自稱不便強勢主導華航運作。問題是，這種說法合理嗎？

首先，航運癱瘓衝擊國人「行」的權益，作為交通事業主管機關，本來就有其無法迴避的責任。再者，攤開華航12席董事，全是官派；就連3席獨立董事，也均出自官方或國營事業體系，交通部若真有心要介入，顯然就不是能不能，而是要不要而已。

所以問題來了。手握大權的交通部，在華航機師工會開戰之前，有用盡一切方法提前拔除罷工引信嗎？如果沒有，為何當為不為？

尤其，就在勞資談判破裂的昨天，交通部本應是救火都來不及了，為何卻有官員選在這種節骨眼向媒體放話「何煖軒不把交通部放在眼裡，只聽桃園市長鄭文燦的話」？姑且不談何煖軒的行事風格是如何，試問，華航董座明明就是官派的，交通部為何不與之站在同一陣線？刻意將華航董座單獨切割成為箭靶，有助解決紛爭嗎？如果沒有，為何要放這種話？打擊何煖軒，又有誰會得利？

當然，機師罷工的本質說到底就是勞資糾紛，不應動輒以政治角度解讀背後牽扯出的派系角力。只是，從正國會的林佳龍，公開對新潮流的「華航高層」提出諸多指桑罵槐的指控，要說裏頭沒有政治角力思維，恐怕很難令人相信。

(中國時報)