機師工會3疑點說不清 惹議
機師工會發動罷工，與資方隔空互嗆，不過包括工會幹部恰巧都在罷工日休假、是否規避賠償責任，對酒測「零檢出」態度為何，及機師工會理事長李信燕具長榮機長身分，主導華航機師罷工，也引發利益迴避疑慮。
有網友貼出工會主戰派幹部班表，包括本身是華航機長的工會常務理事陳蓓蓓等人，居然都是休假，引發把機師會員推入火坑，卻企圖全身而退疑慮。不過陳蓓蓓只回應，他帶頭抗爭才是火坑，這都是公司分化。
根據民國80年間，復興航空飛行員怠工造成數千萬元損失，興航向法院提出損害賠償告訴並獲得勝訴的判例，華航表示，若罷工導致航班取消，機師工會及實際參與罷工會員，不可免除民事賠償責任，但若本就排休，就能推掉賠償責任，因而引發爭議。
此外，雙方對於酒測「零檢出」更多次槓上，華航目前嚴格要求機組員勤務前須酒測零檢出，若呼氣檢出酒精含量0.01毫克，即立刻懲處停飛，檢出0.1毫克以上就解僱。
不過在工會原本21項訴求中，卻是要求放寬標準，為檢出0.02毫克以下不處分，0.03至0.05毫克，小過一次，0.06至0.09毫克大過一次，0.1以上第1次停飛1個月，第2次才解僱，理由是有誤差值、要保障機師工作權。
對此工會表示，「從沒有說過要降低酒測標準！」「酒測這項訴求，並沒有在這次協商裡面！」但其實機師工會的罷工投票就是針對21項訴求，要求放寬酒測標準的議題，就是這次違約罷工的其中一項。
至於主導罷工談判的工會理事長李信燕，因具有長榮機師身分，而華航與長榮又是競爭對手，同樣引發是否有利益迴避，因為「華航多罷工一天，長榮就是多賺一天」，李信燕角色在商業談判中確有爭議。
業者認為，雖然華航機師也要能被說服，但李信燕一念之間，可能影響談判或結束罷工進度，若面臨談判條件比長榮優時，到底要幫華航會員爭取，還是考量長榮競爭力，那把尺不好拿捏。
(中國時報)
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