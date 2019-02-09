工會以戰逼和 弄巧成拙

2019年02月09日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

華航勞資爭議延燒，機師工會這回選在春節輸運突襲，殺傷力確實最強。問題是，工會的主戰派沒認清風向轉變，一開始姿態拉太高，拒絕協商，想要以戰逼和，卻落入罷不罷工都傷筋損骨的困境裡。

很多人會問，為什麼機師工會沒法複製2016年空服員罷工成功經驗？其實當年空服員成功罷工，最重要的還是政治因素配合，當時蔡英文上任，對勞工大方示好，正好也藉此剷除前朝官員，一舉兩得。

只是，當空服員同年8月第2度上街，潑漆、砸蛋等失序行為，讓先前爭取勞權的正當性灰飛煙滅，更多的是「要得還不夠多啊？」的質疑，都讓機師工會此次發動罷工前，就處於先天不良。

機師工會當然想複製空服員當年罷工手段，看好交通部長林佳龍上任發難，也認為有機會像當年空服員的訴求照單全收，所以一開始就擺出強硬姿態，不僅要求華航資方照單全收，還拒絕跟何煖軒談。

無奈僵持不下，只好以戰逼和，認為春節罷工，挾持春運旅客權益，就能逼得交通部與華航高層低頭，卻忽略這沒打算讓全民好好過年的殺傷力，可能成為倒打自己的反作用力，下不了台。

如今工會另起爐灶，要交通部居中協調。但工會要想清楚，那是全民的交通部、不是機師工會的交通部，縱容工會罷工導致春運癱瘓，等於是跟全民唱反調。

不可否認，機師技術含量高、專業性高，絕對比空服員更具有談判籌碼。只是，好好的棋局卻玩成這樣，一步錯、步步錯，主戰派誤判情勢，終至弄巧成拙。

(中國時報)