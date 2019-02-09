新聞透視》全盤皆輸的華航罷工之亂！吃定旅客 恐砸立委補選與2020

2019年02月09日 04:10 中國時報 陳祐誠

因應部分機師無預警罷工，華航表示8日共取消13個航班，整體運量仍維持9成，圖為搭乘華航班機的旅客，正在桃園機場內排隊報到。（范揚光攝）

國內首例！勞資協商 機師罷工要撐33小時才談判

華航空服員於2016年6月24日發動罷工，桃園機場大亂3天的景象，令人記憶猶新，如今噩夢重演，大批旅客擠爆機場，大過年無端惹上一肚子氣。這場從華航、機師到旅客，怎麼看都全盤皆輸的局，已非區區交通部可解，新春趴趴走的蔡總統和蘇揆別再只是嘴巴要求交通部協商，該跳下來親自解決了，否則這場「罷工之亂」恐影響接下來的立委補選，甚至2020。

華航危機 又要全民買單

交通部長林佳龍上任還未滿月，對業務並不熟悉，但擔任過民意代表與民選官員，展現出的明快作風，又能與民意銜接，實踐新內閣「接地氣」的口號。但他畢竟對交通業務不熟悉，如今華航機師罷工事件僵局難解，實為非戰之罪。

但空服、機師輪流罷工，接下來恐怕就是地勤、維修要加薪，航空公司若三不五時停擺，賠上是長久經營的商譽，當旅客對這家公司失去信任，連帶影響營業收入，加上堆疊上去的人力成本，只會壓垮公司，當然政府不可能坐視華航倒閉，但誰要出錢救它？又是全民買單。

打破默契 誰在搞小動作

機師工會去年8月30日與華航休戰，並在交通部、勞動部、桃園市政府見證下，達成協商1年的共識，豈料不到半年，這份默契被打破，究竟是誰在檯面下搞小動作，勞資互噴口水指控對方，外界沒有辦法得知真相。

近兩年鬧過罷工的運輸事業，還有台鐵與高鐵，且無一例外選在逢年過節前放風聲，也確實能逼出交通部出面協調，工會能喊這麼大聲，都是拿旅客權益做籌碼。政府既沒有正視運輸業的特性，也不敢得罪勞工團體，才讓公眾利益每年就被拿出來要脅一次。

和平落幕 考驗三方智慧

機師工會走的就是當年空服員罷工模式，且這次持續時間可能更久，不過兩者的工作性質、時空環境不同，機師人力調度又不如空服員困難，得打持久戰才能讓華航感到痛；反之，日子一拖，工會若挺不住輿論壓力，罷工踉蹌收場，又無法對社會交代。如何讓事件和平落幕，將考驗勞方、資方與政府的智慧。

(中國時報)