旅行公會揚言抗爭 促訂罷工預告期
旅行商業同業公會全國聯合會昨天指出，罷工雖是工會的權益，但已造成業者及消費者權益損失，請立法院明訂罷工應於10至15天前正式宣布罷工日期及時刻表，並訂退費機制標準，以保障旅客權益。
品保協會理事長許晉睿表示，這次華航機師工會突然宣布罷工，讓消費者搭不了班機而怪罪工會，也對華航產生不好的印象，沒有一方得到好處，政府應要訂定罷工預告期，讓旅遊業者有時間安排住宿、機票，這麼臨時很難處理，甚至恐造成遊客安全問題。
許晉睿說，機師工會很早就提出訴求，但政府處理速度太慢，沒有積極解決才會造成今天局面，希望今天勞資協商能圓滿結束罷工；針對旅行公會不排除在春節過後，以機師罷工事件向政府抗爭，品保協會都採支持態度。
消基會表示，盼政府對涉及大眾交通運輸事業的勞工罷工權利，規定應有合理預告制度，讓消費者能有反應期，且讓勞資雙方有最後協商溝通的緩衝期。
國外罷工預告期，義大利要10天前預告；日本若罷工會顯著影響經濟民生，內閣總理大臣有權限制工會50天內不得罷工；法國須提前48小時通知。
勞動部指出，在2016年空服員罷工後，監察院曾關切能否訂預告期，目前沒定論，不過有預告期對資方不一定有利，仍呼籲勞資雙方持續協商。
(中國時報)
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