高雄機場大亂 拍桌怒罵此起彼落

2019年02月09日 04:10 中國時報 范揚光 、 林瑞益 、 程炳璋 、 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園機師工會華航分會8日發動機師無預警罷工，導致全台國內外共13架次航班取消，波及1800多名旅客，新春假期旅客擔心「人出得去，回不來」，桃園、台南、高雄機場拍桌怒吼此起彼落，還有6旬婦人氣到當場淚灑候機室。

據華航統計，原本預估8日、9日共取消24個航班，影響近4000人，經調度並協助旅客轉搭其他航空公司班機後，8日取消航班降為13班次，影響人數也下修至1800多人。

桃機整日航班大致維持正常，也沒有受影響的旅客塞爆出境大廳，但遊客興致大減，前往韓國的趙小姐擔心，回國時會不會沒有飛機可以搭？

高雄小港機場昨受華航罷工影響旅客928人，許多遊客到了機場才發現停飛，質疑華航根本沒把旅客權益放在眼裡，氣到拍桌，但後來發現第一線地勤也很無辜，既氣憤又無奈的心情令遊興一掃而空。

一名60多歲奶奶昨準備和家人從高雄搭機到香港，與來自日本的弟弟碰面，獲悉航班取消，急得哭了出來，拉著行李一直在航站找其他航空公司補位，坐在航站櫃台前生悶氣，連連抱怨交通部和華航。

「這是國家航空公司的水準嗎？」一對要去香港度假的情侶清晨4時摸黑出門到小港機場報到，他們不知道華航機師罷工，兩人推著行李尋求補位，但都落空，邊等機位邊罵華航危機處理荒腔走板，直說原想趁過年好好放鬆，「現在滿肚子火！」

而台南機場中華航空公司櫃台昨天仍有營運，共有香港、日本大阪2班飛機2進2出，受到機師罷工衝擊，台南飛大阪線的出境航班昨臨時取消，在華航調度下，17名遊客轉搭桃園班機出境，怨聲載道；另原定下午2時25分從大阪飛台南的航班滿載，共161名大人與3名嬰兒乘客，華航雖緊急班機調度，164人仍延至晚上6時05分才抵達。

在北京工作的台青鄭博宇表示，華航機型大、價格相對便宜，大多台青選擇華航，讓在年前買加班機的台青台幹大多中招而「哀鴻遍野」。

(中國時報)