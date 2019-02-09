無預警罷工 華航總經理道歉

2019年02月09日 04:10 中國時報 范揚光 、 劉宥廷 、 甘嘉雯 ／綜合報導 ／綜合報導

針對此次機師8日無預警罷工，華航總經理謝世謙昨上午開記者會率主管鞠躬致歉，他表示，公司會把受傷程度降到最低，並強調不少過去立場與公司對立的機師，這次反而挺身而出加入支援行列，華航對此表示謝意；華航董事長何煖軒無奈地說，「根本見不到工會的人！」呼籲工會理性溝通，不要犧牲旅客權益。

行政院副院長陳其邁昨天也強調，已責成交通部全力介入協調，希望勞資雙方，包括華航跟機師，都能夠考量旅客權益，尤其今、明兩天是返國遊客的巔峰，運量非常大，罷工風波應盡早落幕。

業管單位桃園市政府勞動局勞資關係科長張哲航表示，目前勞資協商還沒開始，也沒有破局，相關程序還未進行，因此市府無從仲裁。今天下午由交通部主持的協商會議，勞動局也會參與。

何煖軒昨天也前往桃機兩航廈的華航報到櫃台，及過境轉機櫃檯，慰問第一線員工，他一見到地勤同仁就直喊「大家辛苦了！」，對於大家堅守崗位表示感謝之意，並稱讚他們都是默默付出的無名英雄。

為了處理機師罷工，何煖軒說自己一夜沒睡，只希望罷工及早落幕，雖然許多法律層面的規定並非他個人可以改變，但公司會拿出誠意和大家一起討論，不過何煖軒也無奈地說，「根本見不到工會的人！」希望工會及機師坐下來談，大家以旅客的權益為第一，他還向工會喊話，「沒有什麼不能談的！」

陳其邁昨天也表示，行政院已積極掌握整個罷工情況發展，華航工會提出很多訴求，假如華航公司能做出更積極的回應，工會也能考量旅客權益，讓風波盡速落幕，這將是大家共同的期待。

(中國時報)