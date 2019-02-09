求償找華航 或申請不便險理賠

2019年02月09日 04:10 中國時報 王思慧 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

針對華航機師罷工，行政院消保處提醒，受影響的消費者務必要保留所有相關單據，以供日後求償。

消基會執行董事游開雄表示，消費者有兩個求償方式，第一是向華航求償，不過要先認定是否為非可控因素，否則資方可不用賠償；再來是向投保旅遊不便險的保險公司申請理賠，但金額有限。

游開雄指出，華航以罷工為不可控制因素，可不用理賠；不過應該由第三方判定在勞資協調方面資方是否有疏失；若從資方應積極避免罷工的角度，消費者仍有機會成功求償。

另一求償管道則是旅遊不便險，除了旅客或旅行社事先保不便險外，須先向保險公司詢問理賠是否包括罷工項目。

若有爭議，可打觀光局電話0800-211-734、旅行業品保協會（02）25068185申訴。

易遊網則表示，已出發團體旅客，將妥善安置旅客返程方案；個人機票未出發且航班確認取消者，免費退改，不收取手續費。

尚未出發且未確認航班取消的團體或個人機票旅客，建議依照原訂日期和時間至機場集合，以維護自身權益。

(中國時報)