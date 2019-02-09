宮廟卜國運 籤籤以和為貴

2019年02月09日 04:10 中國時報 廖素慧 、 吳敏菁 、 周麗蘭 ／綜合報導 ／綜合報導

新港奉天宮董監事與信眾一起拜拜迎神。（廖素慧翻攝）

北港朝天宮初四子時抽出６支公籤，人口籤、港運籤合起來被視為國運籤，有「以和為貴」、「勿過度樂觀」之意。（周麗蘭攝）

雲林北港朝天宮大年初四子時抽出6支公籤，人口籤、港運籤合起來被視為國運籤，今年有「以和為貴」、「勿過度樂觀」之意。嘉義奉天宮8日大年初四「接神」，抽出國運籤媽祖第14籤丙寅「財中漸漸見分明，花開花謝結子成，寬心且看月中桂，郎君即便見太平」，屬中上籤。奉天宮董事長何達煌說，為政者放寬心，促進兩岸發展，人進來、錢跟著進來。

鹿港天后宮抽各行業運勢籤，進出口商抽得上上籤，整體行業運勢都不錯，信徒稱媽祖靈驗，籤詩反映時事。西螺福興宮抽出的國運籤是中上，同樣暗示「以和為貴」。

奉天宮六畜籤 與去年相同

何達煌擲筊抽「國運」籤，抽到第8次媽祖籤第14籤獲允杯，再由董監事陸續擲筊抽出人口、早冬、晚冬、商業、工業、六畜等項目，預卜2019年國運及士農工商等各行業運勢。何達煌說，奉天宮開臺聖母非常靈感，今年國運籤顯示台灣經濟日漸好轉，兩岸敞開心胸，促進和諧發展，人進來、錢跟著進來，過了中秋，下半年有更好的收益。

天后宮上上籤 進出口商樂

今年六畜籤「勸君把定心莫虛，天註衣祿自有餘，和合重重常吉慶，時來終遇得明珠」，與去年相同。董事陳炳村說，2次抽中同一特定籤機率約萬分之2.6，頗為罕見。

鹿港天后宮遵循數百年傳統，抽各行各業運勢籤，進出口商抽得上上籤「前生結下好姻緣、今日相逢亦線籤；多福多男並多壽、閤門喜慶此為先」，解籤老師施彥丞解釋，意味有貴人幫助，有好的發展，結合陸美貿易戰時事，信徒們倍添信心。

福興宮解籤詩 呼籲大團結

北港朝天宮循例在大年初四子時抽公籤，董事長蔡咏鍀依序抽出人口、水路、五穀、港運、六畜、生意等6支公籤。其中，港運籤、人口籤合起來被視為國運籤；人口籤是「龍虎相隨在深山，君爾何須背後看，不知此去相愛悞，他日語我卻無干」；港運籤是「富貴由命天注定，心高必然誤君期，不然且回依舊路，雲開月出兩分明」。

蔡咏鍀表示，6支籤整體而言都屬中籤，人口籤意味要「以和為貴」。

西螺福興宮初四子時依序擲筊抽出國運、人口、五穀、六畜等4支公籤，其中，國運籤是第40首庚午籤，籤文為「平生富貴成祿位，君家門戶定光輝，此中必定無損失，夫妻百歲喜相隨」。

福興宮董事長楊文鐘解讀，此籤屬中上，暗示大家以和為貴，政黨大團結，不要因為選舉造成分裂，讓人民先有錢賺，生活更好，國家才能更好。

(中國時報)