王馬吳高雄拜年 發紅包搏感情
高雄市長韓國瑜「韓流」帶動南方崛起，國民黨被點名有意角逐2020的王金平、吳敦義、馬英九8日都在高雄宮廟參拜、發紅包；由於韓曾以「打麻將」形容黨內競逐總統大選情勢，如今牌咖3人從南方出發，不約而同搶搭韓流。
前立法院長王金平對於是否角逐2020總統大位遲未鬆口，春節期間除初二、初三沒公開行程，其他時間則跑遍全台宮廟。
王金平昨傍晚到高雄鳳山開漳聖王廟發1萬個紅包，現場還有「庶民拚經濟、大家旺好年」晚會，與鄉親同歡；媒體問他，吳敦義、馬英九等人也來高雄發紅包，會不會擔心他們搶南部票源？王金平說，又不是高雄的票都是他的，高雄是開放的，「歡迎大家來都來不及，不要去考量票不票的問題。」
王金平初一到屏東縣最南端的鵝鑾鼻保安宮上香並發送糖果，現場民眾大喊「總統好」，保安宮並透過靈媒送上詩句，點出「平步青雲真龍現」；而王金平的宮廟走訪行程，初六台北場是最終場，頗有從台灣最南端出發的意味。
另一方面，國民黨主席吳敦義昨也以前高雄市長身分到關帝廟發紅包，對於角逐總統，他表示，適當時機就會決定。
韓國瑜日前以打麻將形容黨內4人有意爭取總統大選提名，尤其提到其中1人「相公」而不自知，引發外界討論；朱立倫因此特別在網路臉書貼出一段學打麻將的影片，吳敦義昨被媒體問及對朱學打麻將的看法，只說「沒意見」。
吳敦義發紅包時受到許多民眾的歡迎，談到麻將，吳敦義進一步表示，10幾年前曾在立法院時期學打了2、3天，後來做縣長、市長、院長、副總統都不能打麻將，所以就沒打麻將，「不知道什麼是相公。」
而前總統馬英九拜廟行程也是馬不停蹄，昨上午結束高雄連續3場參拜行程後，下午緊接著趕到屏東縣東港東隆宮參拜祈福，並發放特製過年福卡；早在馬英九的車隊抵達前，東隆宮周邊已經圍了近1公里的人龍，顯然人氣不墜。
(中國時報)
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