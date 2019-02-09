麻將初心者 朱立倫喊胡牌了
高雄市長韓國瑜形容國民黨4個太陽打麻將，但有1人已經相公，前新北市長朱立倫8日一改以往不會打麻將的說法，指前天他第一次學打麻將，結果大家都沒有相公：「只是我很幸運地胡牌了！」一席話頗耐人尋味。
朱立倫昨天啟動走春行程，首站選在新竹縣峨眉、北埔、新埔等農村鄉鎮，與客家農友搏感情，順便接地氣，更選在峨眉鄉台3線旁的柑桔農場採桶柑，人高馬大的他一直剪長在高處的桶柑，農場主人提醒「長在下面的比較甜」，讓朱聽了有點尷尬，笑說「到今天才知道」。
韓國瑜去年底曾以4個人打麻將，比喻國民黨內可能爭取2020總統大位的人，其中1人已經相公，失去參賽權而不自知，當時被點名的4人都避重就輕，朱立倫被問及也常以不會打麻將帶過，7日在臉書PO出他首次學打麻將的過程，結果不但胡牌，結尾還以自摸收場。
麻將打得好是否是為回擊韓國瑜相公說？朱立倫意有所指表示，他第一次學著打麻將，運氣還不錯，當初學者就能夠胡牌，還好沒有相公，不過他看大家也都沒有相公：「只是我很幸運地胡牌了。」
新竹縣的桶柑相當有名，民眾過年時都喜歡品嘗桔子，求個大吉大利，這個果園剛好也是朱姓農友開的，朱立倫又來採，相信一定可以「朱」事大吉，也希望大家能夠支持在地的優秀農業產品。
農民向朱立倫反映，近2、3年柑桔價格直直落，生活很辛苦，朱呼籲全台民眾一定要支持在地農業，也期盼更多青農返鄉，讓新生代接棒，好產品不僅在台灣銷售，也要打通出口管道，外銷日本、大陸等海外市場。
(中國時報)
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