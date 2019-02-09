薩爾瓦多新總統 將重估與陸邦交

2019年02月09日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

去年和我國斷交的中美洲國家薩爾瓦多5日選出新總統布格磊（Nayib Bukele），據競選團隊成員表示，布格磊將重新評估是否維持和大陸的外交關係。

我外交部對此表示，薩國的總統大選甫結束，已經密切注意薩爾瓦多總統當選人布格磊陣營相關發言，將持續關注薩國選後政情。

薩爾瓦多去年8月和台灣斷交，隨即與大陸建立外交關係。外交部長吳釗燮當時表示，薩國政府不斷要求大量資金援助聯合港開發案，執政黨同時期盼有選舉經費挹注，我方難以同意。

《路透》報導，布格磊團隊一員，也是布格磊新理念黨祕書長安力克（ Federico Anliker） 表示，新上任的政府將調查為什麼上任政府和大陸建交。

安力克表示，關於中國大陸和陸台關係的問題，我們必須要加以研究，並保持平衡，搞清楚什麼是對國家最有利的，而非像前朝政府一樣只考慮到對政黨的利益。

安力克強調，我們既沒被徵詢，前朝政府也不說明跟中國（建立）關係的理由 。

布格磊在競選期間即批評薩爾瓦多外交轉向之後所收的效益。時任總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）去年11月訪問北京時透露，北京將向薩爾瓦多提供1.5億美元（約新台幣45億元）資金，用於促進社會和技術項目發展，同時還將捐贈薩國3000噸稻米。

桑契斯也曾強調，大陸是世界第2大經濟體，能為薩爾瓦多帶來巨大利益，與台灣斷交並和大陸建交，是經過詳盡分析後所下的決定。

(中國時報)