陸企黑名單 中正紀念堂轉型 政院年後兩大戰

2019年02月09日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院年後兩大重要事項，一是針對陸企產品黑名單公布「處理原則」；一是跨部會討論中正紀念堂轉型方案；兩大重要事項目前都尚待討論，行政院發言人Kolas Yotaka昨表示，有關「處理原則」，將持續討論細節，儘速對外公布。

Kolas年前說，這項處理原則因涉「適用範圍」、「對國安影響」及「對產業發展影響」，例如國營事業要不要納入還未定。Kolas說，依照行政程序法規定，國營事業不納入中央機關適用範圍，但若依資安法規定，八大關鍵基礎設施中，像水、通信等就可能在適用範圍，待相關問題確認後，會上報行政院長蘇貞昌。外界好奇相關處理原則是否會在下周公布，Kolas強調，由於相關問題需考量「維護國家安全並兼顧可行性與產業發展」，何時簽核公布，要由高層決定。

至於中正紀念堂轉型方案，年前政務委員林萬億轉述，有民眾建議可以改為立法院，引起各方討論。林萬億事後說，這不是他的提案，而是「人民」的建議，就像副總統呂秀蓮曾建議，將中正紀念堂改為歷屆總統紀念館。

林萬億並澄清，目前中正紀念堂的轉型有10幾種建議，非常多元；其中國家自由民主歷史記憶和文藝活動這方面的建議比較多。但也有人提到改成立法院、改為NGO、改為文化部、改為農業產業館，但這些算是少數意見。由於轉型事涉跨部會、甚至跨院際協商，相關方案還要聽取台北市政府及立法院的想法。

(中國時報)