金豬年展望 經長提四大挑戰

2019年02月09日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

2019年經濟絕對是充滿「不確定」的一年，經濟部部長沈榮津表示，今年將有「陸美貿易摩擦亂流」、「全球景氣趨緩」、「推動綠能進程」與「能源轉型溝通」四大挑戰有待努力。

因應陸美貿易摩擦 多元布局

在「陸美貿易摩擦亂流」上，因美國對大陸產品課徵10%到25%關稅，連帶衝擊大陸台商與台廠供應鏈，帶動引導台商回流問題。沈榮津認為「多元化布局」是企業今年的當務之急，必須做。

他說，例如網通業者過去都以大陸華為馬首是瞻，但受貿易戰的影響，現在應該去找易利信(Ericsson)、諾基亞(Nokia)歐美廠商。其他像是印度市場人力多，跟菲律賓一樣都已與我們簽署新版BIA(投保協定)，還有越南、美國、歐洲捷克等，都是適合多元布局生產基地。

至於台商回流是今年重點，經濟部已成立單一窗口要求對申請案限期2星期內審完，從提升行政效能方面協助，並且盡力排除五缺障礙。

全球景氣趨緩 協助產業轉型

其次面對「全球景氣趨緩」，沈榮津坦言今年出口僅能以維持去年水準為目標。因此經濟部除加強出口拓銷，協助廠商到新興市場布局外，就是協助產業「調體質」，升級轉型。

推動綠能進程 能源轉型溝通

他進一步闡述升級轉型，就是中小企業要數位化、大企業走智慧化。經濟部推動亞洲矽谷、智慧機械，利用AI人工智慧、IOT、大數據、5G、雲端運算發展，就是協助產業能更精準化生產、更精準化行銷。

在「推動綠能進程」上，今年太陽光電設定完成1.5GW容量，需要2250公頃土地，涵蓋鹽業用地、嚴重地層下陷區、不利耕種地區。沈榮津了解，這些土地涉及內政部、環保署、農委會等主管機關，所以在審查標準、法規上需要協調，才能讓開發商加速鋪設。

離岸風電則是今年躉購費率雖已出爐，但開發商後續實質開發前準備、產業鏈國產化建置，風機、塔架、碼頭等，都需緊盯進度。

(中國時報)