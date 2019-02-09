大樂透 1人獨得2.04億

2019年02月09日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

大年初四接財神，新的億萬富翁也出爐！在大樂透頭獎連槓兩天後，初四（8日）頭獎累積獎金2.04億元，由新北市蘆洲區一注獨得。春節大紅包有42注中獎，自1日至今，已經有205人躍為百萬富翁。台彩表示，今（9）日初五財神誕辰，大樂透仍有開獎，頭獎保證一億元；春節大紅包則還有108組中獎機會。

春節期間台彩連續10天開獎，昨晚大樂透開獎號碼依大小排序分別為：08、13、14、32、36、42，特別號05，頭獎在新北市蘆洲區的「彌勒投注站」開出，一注獨得2.04億元，貳獎也開出2注，每注各分得獎金268萬元。

彌勒投注站說，過年期間民眾投注比平時踴躍許多，昨日白天時店裡貼得好好的宣傳海報突然掉下，就感覺「可能是要中了」，果真獲財神眷顧。

彌勒投注站不是第一次開出大獎，過去曾開出兩次539頭獎，這次更上一層樓，催出億萬富翁。

另外，大樂透春節大紅包，本次開獎號碼依大小排序分別為：01、11、24、27、29、31、34、41、45，台彩指出，本期開出37組，總中獎注數為42注，其中32組為單注中獎，5組為2注均分。活動從1日開始到現在累計開出252組，中獎人數累計達309人，其中有205人獨得百萬獎金；春節大紅包還剩下108組100萬元的中獎機會，今日將繼續加開9個獎號。

台彩表示，售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共42家，其中，新北市三峽區「逸豪投注站」、嘉義縣新港鄉「金發財彩券行」以及台北市中正區的「高進發彩券行」都在昨晚開出今年春節的第2注大紅包獎項，「高進發彩券行」自2016年起，累計開出注數更已達5注之多。

台彩表示，「2,000萬超級紅包」共有3個2,000萬、5個200萬加賓士車、300個100萬，至7日為止已刮出1個2,000萬頭獎、2個200萬加賓士車、55個100萬。

(中國時報)