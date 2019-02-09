工商團體直言 最擔憂兩岸問題

2019年02月09日 04:10 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

金豬年到，工商業界將面對嚴峻挑戰，在國際經濟預測都下修的2019年，工商團體最擔憂的就是兩岸問題加重影響台灣經濟，全國工業總會祕書長蔡練生呼籲不要讓經濟政策染上過多政治色彩；全國商業總會理事長賴正鎰則透露，年後將再安排業界和新任行政院長蘇貞昌見面。

賴正鎰指出，2019年對企業來說，陸美貿易戰的變數仍是最大隱憂，同時，根據各項指標，都顯示台灣消費力大幅下降，這也將影響今年的GDP表現；「誰說台灣經濟沒變差」，賴正鎰說，消費力是落後指標，足以證明過去台灣經濟確實下滑。

蔡練生認為，「台商回流」將是台灣今年尋求經濟穩定的一大機會，政府必須要把握，但他也不諱言，能源問題，業界完全不放心；兩岸關係方面，適逢選舉年，恐怕會被操作。他期盼金豬年，政府全心拚經濟，儘管選舉又將到來，但不要再讓經濟政策染上過多政治色彩。

不過，關於台商回台政策，賴正鎰坦言，寄望不大。因為2020年總統大選，執政黨怕選輸，現在「沒人敢冒政治上的風險」，也不用期待太多。

賴正鎰還表示，年前閣揆改組換人，讓工商業界充滿無力感，畢竟過去已經達成一些共識，如今只怕要重新再來；不幸中的大幸，是之前每次對談都不缺席，並主導各部會回應工商團體建議的國發會首長並未換人做，有機會的話，工商團體將會再和蘇貞昌見面。

對於2019年，賴正鎰指出，業界最期待的就是南部的「經濟復甦」，年前商總主導的南部五縣市招商活動非常成功，下一場計畫將在中部舉辦，同時也有意想「錢進東台灣」；招商活動尋找的縣市首長，不分藍綠，賴正鎰說，「誰願意拚經濟，業界就幫誰的忙」。

(中國時報)