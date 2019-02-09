北部今起轉涼 局部短暫雨
今天是年初五，氣象局表示，昨起受東北季風影響，北台灣氣溫明顯下降，高溫比前天驟降10℃左右。今起至下周一仍在東北季風影響下，北部整天偏涼，高溫約20至23℃，中南部及花東影響不大，高溫仍有24至29℃，各地低溫約14到19℃。降雨主要還是集中在北部、東半部，會有局部短暫雨，中南部維持多雲到晴。
天氣風險公司也表示，東北季風提前在初三深夜報到，北部、東部在春節年假的好天氣就結束了，雖然低溫約16℃並不算太冷，但將一路溼涼到下周一開工日。中南部雖比較不受影響，但持續要注意日夜溫差大。
氣象局說，這波東北季風持續到下周二（12日）、下周三，屆時白天氣溫逐漸回升，清晨仍涼，西半部日夜溫差大，東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。但下周四水氣稍增加，北部地區又有局部短暫雨，氣溫也會略降。
此外，空氣品質方面，今日仍受到東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨。而北部至雲嘉南地區水平方向的擴散條件佳，因此北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為良好等級，中部及雲嘉南大致為普通等級。但高屏地區位在下風處，擴散條件較差，屬於橘色提醒等級；有些地區在某些時段甚至會達到紅色警示，民眾出門應攜帶口罩備用。
(中國時報)
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