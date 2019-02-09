阿里山、太平山、武陵 人氣鼎沸

2019年02月09日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

今年農曆春節期間天氣不錯，農委會林務局經管的各個國家森林遊樂區、平地森林園區與林業文化園區都湧進相當多的人潮。據林務局統計，今年春節初一（5日）至初三，國家森林遊樂區遊客數超過9.6萬人次，並以阿里山、太平山、武陵等3個遊樂區位居前3名。

林務局說，除了上述位於山區的遊樂區，位於都會近郊的羅東、東勢、花蓮林田山林業文化園區，以及嘉義檜意森活村四處園區，因擁有自然美景及珍貴林業歷史文化，總遊客人次亦達到5.7萬人次。

至於擁有溼地豐富生態及漁業文化、美麗廣闊花海及自行車道，以及融入在地農業水利與原民文化特色的三處大型平地森林園區，即嘉義鰲鼓平地森林園區、花蓮大農大富平地森林園區，以及林後四林平地森林園區，也同樣吸引不少遊客前往體驗美麗景緻與自然生態。

此外，春節連假期間林務局也舉辦許多精彩活動，如今天與初五9點到16點，在台東大武山生態教育館外廣場有「大武山下的部落市集活動」。墾丁國家森林遊樂區年初一到初六每天也辦理2梯次豬年彩繪DIY活動。旅遊資訊可查詢林務局「森活情報站」臉書粉絲專頁、林務局台灣山林悠遊網、林務局局網。

(中國時報)