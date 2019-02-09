北屯2大重劃區 房市黑馬

2019年02月09日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台中報導 ／台中報導

「總太2020」推出兩房488含平面車位、輕裝修讓利方案，鎖定首購親子客層。（業者提供）

北屯兩大重劃區，捷運機廠G0站與單元12雙雙成為房市大黑馬，地價漲幅遠超西屯、南屯。圖為G0站。（業者提供）

交通建設加持，北屯新興重劃區土地增幅驚人！地價評議委員會公布2018至2019年度土地公告現值資料顯示，北屯新興重劃區土地漲幅首度超越西屯、南屯區。北屯兩大熱門重劃區中，捷運機廠G0商業特區以土地漲幅達9.61％位居榜首，單元12低密度重劃區則以4.82％次之。區域增值空間看俏，也吸引建商搶推案，北屯區、北區、太平區等首購族、首換族購屋遷居。

未來推案 每坪上看3字頭

近期即傳出寶輝購買捷運機廠G0商業特區土地，每坪土地成交金額高達6字頭，國泰建設也砸下8.4億元搶購單元12重劃區土地，每坪均價高達39.38萬元，隨著地價成本持續上漲，預估這兩區未來推案每坪房價上看3字頭以上。

北屯兩大重劃區成為房市大黑馬，單元12更吸引上市建商進場搶食利多，國泰2018年全台獵地總金額高達35.34億元，其中最大面積土地就位於單元12，交易總價達8.4億元，土地均價每坪39.38萬，相較於半年前大山建設於同路段購買土地每坪僅35萬元，短時間內交易價格增幅達20％；若依建築成本增幅推估，每坪建築成本將增加5％至6％，未來區內2字頭建案恐成絕響。

「精銳萌未來」專案經理朱自仁表示，單元12屬於低密度重劃區，去年在捷運綠線試運轉、好市多確定進駐等利多帶動下，建商推案積極，成為市場亮點，想入住這一區的民眾，建議在已選擇具潛力的地段後，下一步選屋須將個案規畫、品牌納入考量，因為好的產品規畫及建商品牌力，不但可強化保值力，房市向上時，也能成為房價上漲空間的助力。

產品規畫、品牌 選屋指標

單元12即將推出新案的有國泰南興一路案、聚富建設「聚富好好」，總銷48億的達麗建設「達麗居山」也預計第3季進場；鄰近個案還有鉅虹建設「水岸岩」，基地2516坪，開價26萬至30萬，為當地最大造鎮案。

賣場、餐飲進駐 潛力無窮

即將於2020年完工啟用的捷運綠線，總站捷運機廠G0商業特區也吸引不少建商搶進，如寶輝、總太就看準此區房市潛能後勁強，紛紛出手購買該區土地。

「鉅紅水岸岩」專案經理陳聰鎮指出，捷運機廠G0商業特區與單元12，擁有多重交通建設利多，擁有74號快速道路3處匝道、捷運綠線3處捷運站、紅線2處捷運站，興建中的國道四號也將在附近設立匝道，加上好市多、耕讀園等大型賣場、餐飲進駐，後勢發展尤受矚目。

(中國時報)