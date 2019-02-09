年輕人卡位重劃區 新案搶手

2019年02月09日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台中報導 ／台中報導

台中交通大動脈台74快速道路沿線為首購推案區，其中台74線外圍廍子、新光重劃區，兩區近3年房價漲幅均超過1成，主因為人口大量移入、親民1字頭房價等因素，房市發展速度及房價漲幅均相當驚人。

台中人口成長顯著，據中市府資料顯示，2018年淨遷入達1.13萬人，人口成長最快速以主打首購、自住產品的北屯廍子、太平新光兩重劃區貢獻最多，兩區淨移入人口比例占全市5成，購屋客群為年輕人口，正為生兒育女階段，兩區在人口暴增下已規劃興建新校區，建商也卡位推案，新案銷售頻傳佳績。

總太集團董事長翁毓羚表示，廍子為重劃區，綠覆率、公園相較舊市區多，道路也較寬敞，此外，在交通建設陸續完工，如74號快速道路、鐵路高架化下，讓區內居民可在25分鐘左右到達市區各角落，擺脫昔日郊區形象，加上鄰近大坑風景區，青山綠水，予人類似台北天母的感覺，但房價卻十分親民，是目前在改制升格為直轄市前的舊台中市範圍內，少見房價一字頭的區域。她說，由於之前地價也較親民，建商可以做大面積規畫開發，公設比小型社區強很多。

廍子重劃區緊鄰台74線太原匝道，區域預售新案均以低單、低總及讓利手法吸引市場目光，總太地產去年第2季推出高達900多戶量體的「總太2020」，據了解，今年第3季還將推出大量體造鎮案，總銷約達70億元，總太地產深耕廍子多年，不僅穩定房市買氣、也成功為該區房價定錨。

惠宇於廍子推出「樂觀」、「開朗」兩案搶市，皆在短時間傳出完銷捷報；「鴻邑璞麗」2~3房規畫，目前已銷售8成，看好廍子後勢發展，另一太原路新案醞釀進場中。

相較廍子重劃區的1字頭讓利行銷，太平新光重劃區目前約有8案左右在線上銷售，預售案平均開價落在25萬元左右，也連帶拉抬中古屋行情漲幅達5％以上，加上太平產業園區年底完工，預計將帶進新一波就業人潮。

區內的坤悅推出的「迎新墅」，便以「大樓價住透天、享大里太平雙生活圈」口號，成功吸引市場目光；義昌興「日光講義」近期將開工，總價1333萬元起，已售五成。

大樓住宅部份有櫻花「青上森」為三面臨路角地，規畫為35至48坪、每坪開價24萬至26萬元；「大鑫大心」純2房規畫，總價438萬起；富宇「讀樂樂」主力放在3至4房，3房總價888萬元起。

(中國時報)