產業接軌國際 台灣準備好沒

2019年02月09日 04:10 中國時報 黃舒衛

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）統計2018年全球外國直接投資（FDI）受美國總統川普的減稅措施以及貿易戰風險影響，總金額縮減19％，金額估計為1.2兆美元。美國仍是FDI主要去處，但流入額較前年減少18％。反觀經濟部投審會統計，去年核准僑外投資件數為3621件，較上年同期增加6.03％；投（增）資金額計美金114.4億元，較上年同期增加52％，投資金額更是近10年來最高。顯見在全球保守主義抬頭、貿易戰滿天烽火的局勢下，台灣逆流而上，打造資金、產業的避風港，招商引資已具成效。

另外，國內房產投資部分，根據瑞普萊坊市場研究暨顧問部統計，2018年全台土地（含地上權）交易總金額高達1996億新台幣，已創歷史新高，如再加計地上權興建中個案，則更再立下2000億的新里程碑。其中工業用地仍維持9％的穩定成長，而製造業也雄踞買方族群的第二名，占33％，僅次於建築投資業。而商用不動產的辦公室大增116％、廠辦大增35％，成長幅度都遠勝住宅、豪宅市場，可見台商回流、產業需求擴增已有堅實的證據。

回顧大陸從2015年展開「去產能、去庫存、去槓桿、降成本、補短板」的供給側改革，2017年更針對特定地區、產業祭出「限汙令」、「停產令」，都推進台商轉型或移地生產，再加上全球反避稅措施，以及貿易戰的壓力，內外各種壓力掀起新一波台商遷徙潮。然而，這次走的不再只是30年前出走台灣的低成本競逐老套路，產業創新、區域整合、政策配套才是促進產業生根、深耕的新思維。另一方面，如何確保資金、企業確實進入實業發展，創造內需、就業機會、稅收，而非助長資產價格過度膨脹，需要政府提出具體辦法、嚴格監理。

目前全球經濟前景滿布烏雲，企業投資擴張的腳步勢必趨緩，台灣更應該掌握關鍵科技、市場、人才等優勢，從綁定產業鏈的角度思考，用開放的心態，在維護生態永續發展、資源有效利用的前提下，積極接軌國際市場、適度鬆綁法規、獎勵前瞻事業、提供有績效評核機制的誘因，引導急流勇退的資源再次有序地參與國家建設、經濟發展、福利事業，鼓勵資本家用腳投票，重回台灣懷抱。

（瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛）

(中國時報)