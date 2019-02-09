居家創意fu－新春迎財神 招財又開市

2019年02月09日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

為迎接新春開市大吉，商家通常在農曆年節就會團拜開市，對居家兼工作室的SOHO族，也期望新春討個好彩頭，祈求新的一年財運滾滾來；風水易經財經專家陶文表示，不論商家行號、SOHO族，金豬年最好的開市日就是大年初一，是今年最好的大吉日、財福併至，只要到廟裡拜拜、迎五路財神，是最簡單替自己招財又開市的方法。

陶文解釋，2019己亥豬年屬於太歲坐擁正財祿的組合，按理說是個「財富滿盈」的格局，但因五行結構的關係，成了典型的「過路財神年」，像台股封關前再度站上萬點，證明太歲財富多，但卻有可能成過路財，因此，今年是得特別認真執行開市的流年，只要做好趨吉避凶、開運，財源就能滾滾而來。

至於初一迎五路財神，要準備什麼供品？陶文表示，只要備有鮮花、水果加上一個象徵「發」的圓形發糕（以蛋糕取代），就可以「機動性」到廟裡招財開運了；以鮮花來說，除了傳統玉蘭花外，不妨選擇看起來澎湃的香水百合或意謂「福氣來」的蝴蝶蘭，水果可準備一對鳳梨，搭配單數的香蕉、棗子、柑橘、蘋果等擇三樣，即有開啟豬年的好運氣。

開市拜拜迎財神，陶文建議，向神明祈福時，千萬不要只說「財源廣進、營運順利」等吉祥話，而是要具體化、數字化，例如，今年營業額15％成長，否則，神明很難猜透每個人的心願；假設店家、SOHO族無法在金豬年最好的大吉日開市，陶文表示，初三、初四、初十都很適合，店可以先開張、再挑上述這幾個吉時拜拜，一樣具有開啟好運的效果。

至於招財擺設，除了招財貓、貔貅外，陶文建議，今年一定要擺放聚寶盆，並放置101個大小面額不一的硬幣，象徵「100分圓滿了、再突破」，硬幣新台幣、外幣都有，目的是將市場游資引進，做生意才能發大財，縣市首長或廟宇年節發放的發財金，拿到就可直接放置聚寶盆中，而聚寶盆最佳擺放位置是大門入口左或右45度角，略為隱密尤佳。

網購業者指出，近來開運擺飾、配件等商品關鍵字搜尋，較上月激增4倍，通常當年可愛生肖造型的開運商品銷售最佳。

(中國時報)