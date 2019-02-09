3月1日前習川會破局 美股應聲大跌

2019年02月09日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普上周曾表示，打算與大陸國家主席習近平舉行首腦會談，以敲定最終貿易協議。然而7日川普卻又改口，稱在3月1日談判大限之前無舉行「習川會」的計畫。白宮經濟顧問庫德洛坦言，美陸在貿易上的歧見仍非常大。這讓雙方儘速達成貿易協議的希望落空，美股也應聲大跌。

川普7日在白宮被記者問及，是否將在貿易休戰期截止前與習近平會面，他搖了搖頭說：「還不會。 也許太快了。」而川普5日在國情咨文中曾表示，與北京的任何新貿易協議「必須包括（大陸經濟）真正的、結構性的改革」。

白宮國家經濟委員會主席庫德洛表示，美陸試圖達成貿易協議，但兩國的立場相差太大。談到習川會，他說，晚些時候仍有可能，「正如川普總統一直所說，在某個時候兩位領導人將會面，但這一刻目前還很遙遠。」

波及亞洲股市 跟著挫跌

消息傳出後，給先前市場瀰漫的樂觀氣氛潑了一盆冷水，7日美股道瓊指數應聲大跌，盤中一度重挫390點。8日亞洲股市也跟著挫跌。

原先媒體傳出，「川金會」與「習川會」將於月底在越南先後登場，但川普5日宣布川金會訂2月27日至28日舉行，這讓習川會趕在貿易戰休兵大限前舉行的可能性降低。美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）報導說，白宮幕僚認為，陸方有可能拿北韓無核化作為美陸貿易磋商的籌碼，因而反對接連舉行川金會和習川會。

北韓無核化 陸擬當籌碼

美陸在貿易問題上，圍繞如何處理大陸侵犯智慧財產權等問題依然存在分歧。據分析，川普上述表態顯示，他認為在這種情況下舉行習川會為時尚早，現在有必要敦促陸方進一步作出讓步。

美國貿易代表萊海澤與財長穆努欽下周將前往北京，舉行新一輪部長級貿易談判，以期在3月1日之前達成協議。美方主談人萊海澤曾說，在結構性改革方面的談判幾無進展。預料屆時他將以更嚴厲的姿態進行磋商。

美方鷹派 憂吃緊弄破碗

1月31日，川普於接見大陸副總理劉鶴時，透露有意藉再次習川會商定最終貿易協議，並稱談判大限「或許沒必要延長」。然而據傳，美國鷹派對此頗有微詞，擔心因川普憑直覺做事，急於敲定協議，而讓他們向陸方不斷施壓的談判策略破了功。

(中國時報)