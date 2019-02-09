泰國67歲公主 參選總理

2019年02月09日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

泰國3月24日舉行2014年軍事政變以來首次大選，昨天最後一天接受候選人登記。現任泰王瓦吉拉隆功的姊姊67歲的烏汶叻公主（Ubolratana Raja kanya）打破1932年君主立憲以來王室不參政的傳統，宣布代表反對黨「泰愛國黨」參選總理。這也是泰國史上第一次有王室成員參加大選，為泰國政壇投下震撼彈。同日，軍方出身的現任總理帕拉育也宣布參選，代表親軍政府的「公民力量黨」出征角逐連任。

泰愛國黨去年11月成立，與流亡海外前總理戴克辛關係密切，雙方去年還在新加坡會晤。泰愛國黨魁布伊查普（Preechapol Pongpanich）表示，已故泰王蒲美蓬的長女烏汶叻公主是受過高等教育及有能力的人，是最適合出馬角逐總理的人選。據悉，泰愛國黨只提名了公主一人。

烏汶叻公主1972年放棄王室頭銜，嫁給留學時認識的美國人詹森（Peter Jensen），自此在美國生活，2人育有3子。1998年她離婚回到泰國，但仍被視為王室的一份子，並經常在公開場合豔麗亮相。由於她放棄王室頭銜成了平民，因而具備從政資格。但她仍廣被視為王室的一份子，這讓對手有了作文章的空間，已向選委會抗議她參選的資格。

現任總理帕拉育也在當天代表公民力量黨參選。原本外界認為，帕拉育勝選在握，但王室在民眾中有崇高地位，號召力極強，加上泰國嚴禁批評王室成員，烏汶叻參選勢對帕拉育構成巨大挑戰。

2006年泰國軍方推翻戴克辛政府，泰國陷入政治對立，鄉間草根力量（紅衫軍）與都市菁英力量（黃衫軍）屢屢在街頭對陣，導致社會動盪。2014年軍方再次推翻盈拉領導的政府，並由軍政府掌權至今。分析認為，有王室背景同時代表民粹派政黨參選的烏汶叻公主，有可能打破民粹派與建制派長達13年的政治僵局。

泰國選民將在3月24日大選中選出500名下議院議員，再由當選的下議院議員與軍人執政團「全國維持和平秩序委員會」指派產生的250名上議院議員，聯合投票選出新任總理。

(中國時報)