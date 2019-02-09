公主投政撼彈 傳戴克辛幕後操盤
已故泰王蒲美蓬的長女烏汶叻公主昨宣布將代表「泰愛國黨」出馬角逐總理，為泰國政壇投下震撼彈。這個去年11月才成立的泰愛國黨，被指獲流亡海外的前總理戴克辛陣營支持，堪稱戴克辛一手創立的「為泰黨」分支。
泰國軍方在2014年掌權迄今已逾4年，但戴克辛的影響力始終不墜。選委會去年警告，若非黨員干預為泰黨事務將解散該黨，當時即有預測指出，為泰黨將成立備胎政黨，以免遭受軍政府出招暗算。
泰國王室地位超越政治，備受民間崇敬，但泰國自1932年成為君主立憲國後，王室成員就不曾涉入政治。烏汶叻雖因出嫁而失去最高王室頭銜，僅被視為公主，但她的身份和參選其實仍存灰色地帶。選委會若放行公主參選，應需要泰王瓦吉拉隆功首肯。
公主打破傳統投入選戰，首先牽涉到的就是泰國不准汙衊王室成員的法律。任何公開討論、批評皇室的行為都會觸犯「冒犯君主罪」，面臨3至15年刑期。泰國朱拉隆功大學教授盤通質疑，烏汶叻公主若真當選總理，屆時民間能否把她視同一般人、恐怕也無人膽敢對王室出身的總理指手畫腳。
(中國時報)
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