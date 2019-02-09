美５Ｇ網路 將禁用大陸貨

2019年02月09日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國政治新聞網站「POLITICO」8日引述消息人士的話說，川普總統將在下周簽署一項行政命令，禁止美國開發中的5G網路採用大陸電信設備。

報導指出，川普政府計畫在2月25日至28日世界行動通訊大會（MWC）在巴塞隆納舉行之前頒布該命令，希望藉此呼籲未來的尖端技術合約，必須優先考量網路安全。尤其如果美國推動歐洲拒用大陸產品，將使得川普政府與北京已經緊張的關係雪上加霜。

據悉，川普將簽署的行政命令，不會直接點名華為、中興通訊等陸企，也不會直接禁止其在美銷售，但商務部將有更大權限，審查和敵對國家（含大陸）相關企業的產品與採購。

白宮未立即回應此報導，POLITICO表示拒絕對此報導發表評論，華為和中興通訊也未立即回應。美國一名官員表示，美國官員正在歐洲各地奔走，提醒各盟邦不要購買中國電信巨擘華為第5代行動通訊設備，否則將會有安全上的風險。

歐洲聯盟消息人士表示，基於安全考量，歐盟執行委員會正在考慮實質禁止採用華為5G設備，建構歐洲聯盟下一代行動通訊網路。

全球行動通訊系統協會（GSMA）擬在2月底的巴塞隆納世界行動通訊大會（MWC）期間，召開緊急會議，討論是否將華為5G相關設備排除在歐盟等關鍵市場外。

GSMA預定2月底利用世界行動通訊大會在巴塞隆納舉行之便，召開董事會。GSMA發言人表示已發函給各會員，建議把華為議題列入下次董事會的議程。

包括美國和澳洲在內的一些西方國家，已限制華為參與下一代行動通訊網路建設，這些國家擔心華為設備可能暗藏「後門」可以截取使用者資料。歐洲最大電信業者「德國電信公司」（Deutsche Telekom）表示，如果必須排除華為設備，他們推出新服務的計畫將會延後2至3年。

(中國時報)