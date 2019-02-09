德義5G建設 華為照常競標

2019年02月09日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

德國《商報》於當地時間7日引述消息人士披露，德國不希望把華為徹底排除在德國的5G市場之外，而是希望能夠給華為在該國的發展留一線生機。同時，義大利7日也否認了一篇有關義大利將禁止華為和中興參加其5G網路建設的報導，稱「我們沒有採取任何這類行動的意圖。」此外，華為歐洲高層主管日前對西方的批評一笑置之，並以過去紀錄駁斥有關華為扮演大陸政府間諜的指控。

路透引述德國《商報》7日報導指出，德國的5G競標將在今年3月中下旬進行。德國總理梅克爾的幕僚長布勞恩在周三的常規內閣會議後，與外交、內政、經濟、金融等部會首長會面。

報導指出，部會首長們就為保障5G網路安全，是否該拒絕讓華為進入市場而展開激烈辯論。最終從國家安全、德中外交關係、大陸市場潛力和建設進度等層面通盤考量，決定不排除使用華為的5G設備。儘管德國政府不打算禁用華為設備，報導指出，5G通訊的安全標準未來將大幅提高。電信業者可能自願放棄在核心網路使用華為設備。

德國工業聯盟總裁坎普夫(Dieter Kempf)表示，排除華為參與德國5G建設，不僅會讓建置成本變貴，也可能導致大陸反過來施壓德國企業，「政治效應的影響更大」。坎普夫也批評美國聯合各國封殺華為，違背歐洲對自由貿易的理念。

另一方面，義大利7日否認了一篇有關義大利將禁止華為和中興參加其5G網路建設的報導。義大利經濟發展部聲明稱，「我們沒有採取任何這類行動的意圖。」法國參議院6日也否決了一項旨在加強對電信設備檢查的立法提案，議員們認為政府操之過急。該案此前被認為是針對華為。

華為副總裁兼駐歐代表劉康日前在布魯塞爾演說中表示，「華為近來遭部分國家和政客窮追猛打，我們對這些無的放矢的指控感到震驚，時而感到可笑。」他說，華為擁有「卓越的紀錄」，已獲得多個歐洲大型電信公司的強力背書。

(中國時報)