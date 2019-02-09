經濟不景氣 詐騙吹起復古風

2019年02月09日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

近兩年詐欺案類件數及財損數

為打擊詐騙集團，警政署近年積極從偵查、預防、宣導與管理機制等面向著手，令詐騙財損金額從10年前最高峰的117.5億元，降到去年37.4億元。其中，電信網路詐騙案雖逐年減少，但警方卻發現，去年以投資虛擬貨幣名義吸金，或像貴婦奈奈捲款潛逃等傳統詐欺手法，竟比前年暴增4成多，詐欺也吹起「復古風」。

警方受理全般詐欺案件，2008年達到最高峰，共4萬963件、財損117.5億元。去年受理2萬3663件，雖比前年增加近千件，但犯罪型態卻丕變，以往猖獗的電信詐騙集團，在警方嚴打、宣導下，令歹徒越來越難騙，於是改以投資靈骨塔、虛擬貨幣等名義吸金。警方統計，去年假投資案共增加300多件，也是各種詐欺財損中，唯一呈正成長，比前年暴增38%。

網路詐騙防堵見效

警方分析，詐欺手法會回歸傳統，可能與經濟不景氣有關。像是貴婦奈奈等，疑因經營不善、出現財務危機，四處借貸後就腳底抹油落跑；或是民眾想投資賺錢，誤信吸金者編織的高獲利美夢而上當。官警無奈指出，若只看詐欺案的總發生數，實在難以呈現警方努力打詐的成果。

刑事局官警坦言，兩岸共打幾近停擺後，對打擊跨境電信詐騙集團確有影響。但警方靠情資整合、擴大偵辦等策略，加強查緝詐欺機房及車手；清查、阻斷人頭帳戶供應鏈與洗錢管道等，去年警方共破獲588件、查獲嫌犯6296人，仍有相當不錯的成效。

詐騙對象轉移國外

另外，在預防及宣導面上，165反詐騙諮詢專線將遭詐騙集團利用竄改的發話號碼，提供電信業者阻斷境外來電，與各金融機構配合「警示帳戶聯防機制」，迅速通報、攔阻，截斷不法資金流動等措施，並透過LINE、APP等各種宣導管道，提升民眾防詐意識與能力，都讓電信詐騙有逐步下滑、穩定控制的趨勢。

警方發現，電信詐騙集團在生不出新梗，國人越來越不容易上當下，開始將詐騙對象轉移到日本、新加坡、越南、馬來西亞、泰國等國民眾，尤其新南向政策吸引許多東南亞籍人士在台非法居留，詐團便招募這些外嫌騙自己同胞，刑事局去年底即首度破獲詐騙越南民眾的機房，逮捕16名越嫌。

(中國時報)