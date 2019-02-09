詐騙遊戲點數 警方難追緝

2019年02月09日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

警方打詐，除了遇到兩岸共打停擺，對岸已讀不回的窘境，還有一項查緝上的難題，就是詐騙集團越來越常要求被害人支付遊戲點數或虛擬貨幣，避免警方從車手或人頭帳戶金流向上追查，要如何克服這兩項難關，是警方的當務之急。

蔡英文政府上台後，兩岸關係生變，導致兩岸共同打擊犯罪機制也跟著冰凍。雖然根據警方統計，去年兩岸共同合作偵破跨境詐欺犯罪集團11件、查獲嫌犯127人，但官警坦言，可能還是以我方偵破居多，目前在台查獲詐騙大陸民眾的機房，警方希望對岸能提供被害人資料，對方不理睬是常有的事，且大陸警方偵辦境內詐騙台灣民眾的機房，也不會知會我方或要求合作，就直接「衝」掉。

不過，兩岸警方靠著長年的默契及情誼，仍希望治安工作能回歸「警察對警察」。刑事局長蔡蒼柏去年底即率團到大陸參加第13屆兩岸四地警學研討會，讓雙方合作有逐漸回溫趨勢。

以往只有假援交詐騙，歹徒會要求被害人先支付遊戲點數，因遊戲點數可迅速轉移，導致警方難以追查。去年上半年共發生414件色情應召詐財案件，警方僅破獲87件，在所有未破獲的電信詐騙案中，就占了95%。

警方發現，現在連最常見的假網拍、解除分期付款詐騙等，詐團都開始要求被害人支付遊戲點數或比特幣，減少車手出面領款時被捕的風險，令警方「無手可斬」。

為此，警方已建置「遊戲點數異常情資交換平台」，當民眾報案遭騙遊戲點數時，警方會立即通知遊戲業者限制受害帳戶儲值，已遭儲值者則啟動停權凍結機制，希望能減少民眾損失，並將持續與詐團鬥智，一一破解其不法手段。

(中國時報)