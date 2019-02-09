一杯醉倒 熟女告餐廳老闆性侵

2019年02月09日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

經營一家頗具知名度中餐廳的67歲任姓男子，日前在聚會中結識年約40多歲的熟女，兩人相談甚歡，後來又相約見面喝酒，但女方事後指控，任男以品嘗紅酒為由對她性侵，平時酒量不錯的她，當日只喝一杯便失去意識，懷疑任下藥迷姦，雖然任喊冤雙方是「你情我願」，警方受理後仍依妨害性自主罪嫌偵辦中。

女方指控，日前在朋友的聚會中結識任，當時看他舉止、談吐都很有禮貌，對他抱持不錯的好感，雙方後來互留聯絡方式，並透過手機軟體聊天，不久後任就單獨約她吃飯。

女方表示，雙方曾聊過品酒的話題，她也說自己喜歡喝一點紅酒，任就表示他最近買了幾支不錯的紅酒，邀她外出品嘗，女方不疑有他，後來與任約在東區的某家酒吧碰面。

提告的女子強調她酒量不錯，但接過任倒給她的紅酒喝下後，就開始意識不清，坐下不久，任就假意關心，說要帶她找個地方休息，不料直接前往賓館，最後在房間內對她強行性侵得逞。

任接受警方傳喚後頻頻喊冤，表示兩人明明聊得很開心，當天到賓館也有徵得女方同意，甚至在房內發生關係時，對方也沒有抵抗、制止，認為是你情我願，不知為何女方翻臉告性侵。

任男經營的餐館頗為知名，是台北市老店，他到案時沮喪表示，最近諸事不順，餐廳生意也不甚理想，灰心的他甚至決定把店關掉再來想官司的事。

(中國時報)