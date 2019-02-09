初四傳憾事 鐵公路事故2人死亡

2019年02月09日 04:10 中國時報 呂筱蟬 、 黃國峰 ／綜合報導 ／綜合報導

大年初四不平靜，鐵公路分傳死亡事故。國道3號大溪路段北上60.2公里處，8日發生4車連環撞死亡車禍，70歲陳姓駕駛自撞內側護欄後又撞上其他車輛，送醫急救不治。同日下午，台鐵第136次普悠瑪自強號行經台中烏日站時，52歲林姓男子突從月台掉落鐵軌上，列車煞車不及撞上，林男當場死亡。

國道警方表示，肇事陳姓駕駛經抽血酒測值為0；3輛被追撞的自小客車駕駛也無酒駕情形。調閱監視器發現，車禍發生在8日下午1點8分，當時大溪路段車流正常，陳男行經大溪隧道口附近，疑未注意車前狀況，不明原因偏離車道，自撞內側護欄，再追撞行經的3輛車，造成連環追撞。

陳男當場失去生命跡象，經送往三峽恩主公醫院急救仍不治，車內另外一名58歲林姓女乘客，頭部前額撕裂傷、左手無名指撕裂傷、右手腕疑似骨折、左腳踝疑似骨折，意識清楚送往醫院救治。遭肇事陳男追撞的第一輛車上91歲胡姓女乘客，下巴疼痛、左膝蓋疼痛，意識清楚，輕傷送醫救治。

鐵路警察局調查，林男是員林人，136次普悠瑪北上列車，8日下午5時22分行經台鐵烏日站北上月台時，林從月台跌落，因煞車不及，直接撞上，檢察官到場勘驗後，晚間6時40分續往南港站行駛，該班列車延誤約78分鐘，共影響18列次、約9320人。林的死因有無外力介入，將調閱監視器釐清案情，警方也通知林的家屬到場認屍，釐清案發原因。

(中國時報)