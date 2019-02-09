初四傳憾事 鐵公路事故2人死亡
大年初四不平靜，鐵公路分傳死亡事故。國道3號大溪路段北上60.2公里處，8日發生4車連環撞死亡車禍，70歲陳姓駕駛自撞內側護欄後又撞上其他車輛，送醫急救不治。同日下午，台鐵第136次普悠瑪自強號行經台中烏日站時，52歲林姓男子突從月台掉落鐵軌上，列車煞車不及撞上，林男當場死亡。
國道警方表示，肇事陳姓駕駛經抽血酒測值為0；3輛被追撞的自小客車駕駛也無酒駕情形。調閱監視器發現，車禍發生在8日下午1點8分，當時大溪路段車流正常，陳男行經大溪隧道口附近，疑未注意車前狀況，不明原因偏離車道，自撞內側護欄，再追撞行經的3輛車，造成連環追撞。
陳男當場失去生命跡象，經送往三峽恩主公醫院急救仍不治，車內另外一名58歲林姓女乘客，頭部前額撕裂傷、左手無名指撕裂傷、右手腕疑似骨折、左腳踝疑似骨折，意識清楚送往醫院救治。遭肇事陳男追撞的第一輛車上91歲胡姓女乘客，下巴疼痛、左膝蓋疼痛，意識清楚，輕傷送醫救治。
鐵路警察局調查，林男是員林人，136次普悠瑪北上列車，8日下午5時22分行經台鐵烏日站北上月台時，林從月台跌落，因煞車不及，直接撞上，檢察官到場勘驗後，晚間6時40分續往南港站行駛，該班列車延誤約78分鐘，共影響18列次、約9320人。林的死因有無外力介入，將調閱監視器釐清案情，警方也通知林的家屬到場認屍，釐清案發原因。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。