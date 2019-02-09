麝香豬遭棄養 動保所懸賞找主人
基隆市東明路8日上午傳出麝香豬遭飼主惡意棄置，由於近期非洲豬瘟引發社會恐慌，動保所除將麝香豬帶回收容並交由獸醫採樣送驗，釐清是否感染豬瘟，還提供3萬元作為查獲棄養者「破案獎金」，警方目前已調閱監視器畫面，追查飼主下落。
動保所表示，飼主棄養豬隻行為已違反《動物保護法》第5條第3項「飼主飼養之動物，除得交送動物收容處所或直轄市、縣市主管機關指定之場所收容處理外，不得棄養」規定。目前正值非洲豬瘟蔓延且疫情日趨嚴峻之際，動保所也痛批此一行為極其惡劣，若查獲棄養飼主，將依動保法第29條裁處最高15萬元罰鍰。並將依獎勵辦法規定，給予罰鍰2成、3萬元獎金，給提供線索並因而破案的民眾。
動保所表示，這隻麝香豬被棄置在東明路23號舊衣回收桶旁的橘色塑膠桶內，民眾發現後隨即向基隆市警二分局報案，轄區東光派出所員警到場先將豬隻帶回派出所安置，同時也通報動保所，現已由動保所將豬隻帶回收容。
動保所檢查後，確認這隻豬為一般當做寵物麝香豬，約40公斤重，健康情形良好。
警方指出，派出所已依「警察協助處理動物保護案件作業程序」，協助過濾現場監視器畫面，務將飼主繩之以法。
(中國時報)
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