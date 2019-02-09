玩熱博賞綵燈 為台灣燈會暖身

2019年02月09日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東熱博園區年節期間湧入數十萬人潮。（林和生攝）

2019台灣燈會在屏東，已提早亮燈的萬年溪綵燈節、勝利眷村燈區，加上如火如荼進行的熱帶農業博覽會，都在農曆年節期間湧入大批人潮，不僅帶動周邊旅宿及伴手禮商機，更為即將在19日正式點燈的大鵬灣燈區熱鬧暖身。

提前點亮屏東市萬年溪畔的綵燈節，不同於傳統花燈形式，特別引進水上、科技、音樂互動等燈飾，不僅展現整治後成果，也為屏東市增添美麗夜景；今年首次挑戰近5公里長距離，從勝利路一直到和生路，藉由七彩顏色展現屏東迷人風情。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，年節期間湧入國境之南的人潮為地方觀光商機注入強心針，為迎接台灣燈會到來，大東港地區包括東港鎮及小琉球，都有不錯的訂房率，往外擴散至屏北及屏南，為新的一年帶來好兆頭。

另外在元月29日開園的屏東熱帶農業博覽會，最新統計共有超過55萬8600人次到訪，其中大年初一入園人數近8萬人，大年初二高達18萬9200多人次，大年初三甚至突破22萬1800多人次，不少民眾趁著好天氣外出走春，人潮帶來錢潮，攤商個個笑得合不攏嘴。

屏東縣長潘孟安表示，今年熱博園區有27個特色主題區，展現屏東農民的創新與農業推展實力，活動將持續到2月17日，邀請全國民眾呼朋引伴，到熱博體驗寓教於樂的食農教育。

潘孟安更強調，2019台灣燈會將從2月19日到3月3日在大鵬灣登場，有全國首創陸海空場域的花燈及表演節目，歡迎大家一定要來感受璀璨的燈光饗宴，見證屏東30年來的第1次。

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(中國時報)