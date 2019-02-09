玩熱博賞綵燈 為台灣燈會暖身
屏東熱博園區年節期間湧入數十萬人潮。（林和生攝）
2019台灣燈會在屏東，已提早亮燈的萬年溪綵燈節、勝利眷村燈區，加上如火如荼進行的熱帶農業博覽會，都在農曆年節期間湧入大批人潮，不僅帶動周邊旅宿及伴手禮商機，更為即將在19日正式點燈的大鵬灣燈區熱鬧暖身。
提前點亮屏東市萬年溪畔的綵燈節，不同於傳統花燈形式，特別引進水上、科技、音樂互動等燈飾，不僅展現整治後成果，也為屏東市增添美麗夜景；今年首次挑戰近5公里長距離，從勝利路一直到和生路，藉由七彩顏色展現屏東迷人風情。
屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，年節期間湧入國境之南的人潮為地方觀光商機注入強心針，為迎接台灣燈會到來，大東港地區包括東港鎮及小琉球，都有不錯的訂房率，往外擴散至屏北及屏南，為新的一年帶來好兆頭。
另外在元月29日開園的屏東熱帶農業博覽會，最新統計共有超過55萬8600人次到訪，其中大年初一入園人數近8萬人，大年初二高達18萬9200多人次，大年初三甚至突破22萬1800多人次，不少民眾趁著好天氣外出走春，人潮帶來錢潮，攤商個個笑得合不攏嘴。
屏東縣長潘孟安表示，今年熱博園區有27個特色主題區，展現屏東農民的創新與農業推展實力，活動將持續到2月17日，邀請全國民眾呼朋引伴，到熱博體驗寓教於樂的食農教育。
潘孟安更強調，2019台灣燈會將從2月19日到3月3日在大鵬灣登場，有全國首創陸海空場域的花燈及表演節目，歡迎大家一定要來感受璀璨的燈光饗宴，見證屏東30年來的第1次。
（屏東縣政府廣告）
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。