結合在地文化 埔里水陸雙饗宴

2019年02月09日 04:10 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

2019南投燈會埔里水上燈區已開燈！燈區主場地在南安路沿線，隆生路至慈恩街杷城大排河畔兩側規畫水上燈區；興大實驗林內還有各績優社區打造的團結燈區，今年還邀請大陸銅梁火龍、陝西腰鼓及浙江百葉龍、九獅圖等團隊到場演出。

南投燈會活動將持續至2月24日，延續埔里鎮水陸燈區場域規畫，埔里推出超過20個主題燈區，共結合水陸空6大吸睛主題，旅客可從白天逛到晚上；南投市及集集鎮地區另有全新完工浪漫情人橋、沙雕文化園區4D秀、音樂水舞秀，及長達12天的高空煙火秀。

埔里鎮水上燈區結合地方生態、宗教、產業、觀光等特色，主舞台區前為南投燈會活動副燈；主題為永續埔里，是由埔里公所清潔隊以水瓶、光碟等環保回收物所打造，沿著杷城大排河畔兩側，另有埔里知名寺廟、觀光景點、手工紙藝等主題燈區。

埔里鎮是多元族群匯聚城鎮，也規畫原力POWER燈區，在地企業贊助水漾埔里燈區、好水瀑布燈區、彩蝶花舞燈區；知名幸福企業18度C巧克力工房打造了甜蜜城堡。

演習林燈區則邀集南投縣各社區展現在地產業特色，如南港社區因盛產鹿茸，居民便打造「金牌猛鹿」，凸顯公鹿鹿角及勇猛的鹿鞭造型相當逗趣；埔里地區宮廟社團特別興盛，地方設置財神爺、土地公、天上聖母等神祇花燈提供民眾祈福。

去年大陸銅梁火龍及陝西腰鼓來台演出佳評如潮。今年於春節期間邀請他們再次來南投，並追加浙江百葉龍及九獅圖參與演出，表演場地為埔里酒廠後方的台糖用地。

(中國時報)