桃園水岸燈會 走進童話故事
為期13天的「2019桃園燈會」將於2月12日至24日盛大展開，以「童話」為主題，串聯3大行政區的桃園三民運動公園、汴洲之美橋、龜山星月橋和蘆竹竹夢橋，4大燈區沿著8公里長的南崁溪水岸設置，不但是全台最長水岸燈會，49組花燈更是組組都精采，歡迎遊客白天遊桃園、晚上賞燈會。
2019桃園燈會以童話故事元素，打造4大燈區。桃園三民運動公園的三民主燈區是「桃園幸福城」，主燈結合阿拉丁神燈童話以及桃園的發展成果，擦亮神燈出現南崁溪印象大橋、總圖書館等眾所期待的建設，象徵桃園蓬勃發展，為大家帶來幸福生活。
桃園汴洲之美橋的水汴頭燈區，因鄰近藝文特區打造成「歡樂音樂城」，以胡桃鉗娃娃及跳舞的精靈為主燈，展現充滿藝文氛圍的桃園。
龜山星月橋的龜山燈區，則緊扣龜山發達的科技產業，創造「AI智慧城」，以巨型機器人為主燈，同時以綠野仙蹤童話設計多款吸睛燈組，展現桃園的進步。
蘆竹則因草花享有盛名，位於竹夢橋的蘆竹燈區，主燈以可愛的愛麗絲及巨大粉嫩的桃花重現童話故事夢幻場景，如夢似幻宛如夢遊仙境。
4大燈區展現4大童話的驚奇與美好，交織成繽紛璀璨的桃園燈會，透過童話的美好呈現桃園各項發展及建設帶給市民的幸福感。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。