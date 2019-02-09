桃園水岸燈會 走進童話故事

2019年02月09日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

為期13天的「2019桃園燈會」將於2月12日至24日盛大展開，以「童話」為主題，串聯3大行政區的桃園三民運動公園、汴洲之美橋、龜山星月橋和蘆竹竹夢橋，4大燈區沿著8公里長的南崁溪水岸設置，不但是全台最長水岸燈會，49組花燈更是組組都精采，歡迎遊客白天遊桃園、晚上賞燈會。

2019桃園燈會以童話故事元素，打造4大燈區。桃園三民運動公園的三民主燈區是「桃園幸福城」，主燈結合阿拉丁神燈童話以及桃園的發展成果，擦亮神燈出現南崁溪印象大橋、總圖書館等眾所期待的建設，象徵桃園蓬勃發展，為大家帶來幸福生活。

桃園汴洲之美橋的水汴頭燈區，因鄰近藝文特區打造成「歡樂音樂城」，以胡桃鉗娃娃及跳舞的精靈為主燈，展現充滿藝文氛圍的桃園。

龜山星月橋的龜山燈區，則緊扣龜山發達的科技產業，創造「AI智慧城」，以巨型機器人為主燈，同時以綠野仙蹤童話設計多款吸睛燈組，展現桃園的進步。

蘆竹則因草花享有盛名，位於竹夢橋的蘆竹燈區，主燈以可愛的愛麗絲及巨大粉嫩的桃花重現童話故事夢幻場景，如夢似幻宛如夢遊仙境。

4大燈區展現4大童話的驚奇與美好，交織成繽紛璀璨的桃園燈會，透過童話的美好呈現桃園各項發展及建設帶給市民的幸福感。

(中國時報)