客家天穿日 竹縣邀你看大戲

2019年02月09日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

農曆正月20是客家文化中重要的「天穿日」，習俗上常以客家戲曲歡慶佳節，新竹縣今年特別邀請榮興客家採茶劇團，於23日傍晚上演《丈母娘看婿郎》，透過詼諧生動的表演方式，讓民眾更融入客家傳統戲曲，融入天穿日的熱鬧氣氛。

新竹縣為客家大縣，客家戲曲則為傳統藝文表演，在客庄傳統節日「天穿日」中，慣以客家戲曲表演歡慶，除彰顯對客家傳統文化的重視，同時推廣客家傳統藝術。

縣長楊文科說，「天穿日」源起於女媧補天的傳說，每逢天穿日客家人只許祭神、遊樂，暫時放下手邊工作，忙裡偷閒，故特地在天穿日前夜祭中邀請榮興客家採茶劇團，以客家戲曲表演，讓鄉親民眾歡度客家傳統節日。

榮興客家採茶劇團長年致力於承傳與推廣傳統客家戲劇，積極參與全台各項藝文表演活動，更將傳統客家採茶戲九度帶進「國家戲劇院」 表演，呈現客家戲曲多樣貌，更奠定了客家採茶戲在台灣戲曲界的地位。

縣府指出，透過戲曲逗趣幽默的生動情節，以及詼諧風趣客家對白，貫穿精采熱鬧的武打場面，使客家戲曲中融入現代劇場藝術新元素，文、武戲兼具，表演內容、生動劇情精采可期，邀請民眾2月23日一起到新埔歡度天穿日。

(中國時報)