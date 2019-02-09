貨櫃屋星巴克 走春人潮擠爆
太魯閣國家公園春節期間初二至初四推出免費入園專車，3天來共有近3萬人次入園。（本報資料照片）
春節連假進入倒數，8日大年初四，花蓮天氣雖不如前幾天晴朗，但民眾紛紛把握最後的走春機會，各熱門景點人潮不減，「台開洄瀾灣新天堂樂園」單日就湧入5萬多人，貨櫃屋星巴克旁擠滿排隊打卡的人潮；花蓮市公所在介壽新村社區打造的花海公園，雅致迷人，也成賞花好去處。
新天堂樂園日湧5萬多人
台開洄瀾灣新天堂樂園去年底開幕，逢首次春節假期，配合系列展覽、市集活動，有效吸引遊客，單日入園人數天天逼近5萬，成為春節連假花蓮最夯景點之一。
園區內最熱門的莫過於亞洲第一間的「貨櫃屋星巴克」，由日本國際級建築師隈研吾融入中式斗拱力學設計而成，共採用29個純白貨櫃，相互交疊而成，去年啟用後每天吸引大批遊客朝聖，不少人就算因排隊人潮太多喝不到咖啡，也要自拍一張才滿意離開。
另外，花蓮市公所農曆年前在美崙地區介壽新村的社區花園，利用園區2到3公尺的高低坡落落差，打造立體精緻花海，成為市區走路就可到的走春景點。
社區花園位於花蓮市府前路與介壽三街口，占地4000平方公尺，有四季秋海棠、一串紅、聖誕紅、麗格海棠、薰衣草、萬壽菊等各式草花，還搭配灌木、扶桑花與綠籬等，近日花開繽紛，因地點就在市區，相當方便，連假期間也吸引不少人賞花。
太魯閣國家公園初二至初四一連3天實施入園交通管制，免費遊園專車3天來共有2萬8163人。太管處副處長張登文指出，初二、初三天氣好，入園人數較前年成長，碰上今年過年較長，不少遊客選擇初四返北，原本看好人潮最多的初四，入園人數較前年單日減少2成，但整體來說入園人數較往年差不多。
海洋公園遊客天天破萬
今年推出多項優惠入園的遠雄海洋公園入園，自除夕起入園人數天天破萬，截至初四為止，入園人數已達到5萬3000人，業者看好最後2天假期，估計總入園人數有機會上看7萬。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。