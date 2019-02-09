春節拜廟 政治人物集人氣
每年農曆春節，政治人物拜廟行程滿檔，蔡英文總統8日分別走訪苗栗通霄拱天宮及新竹新埔義民廟，分送民眾紅包，儘管有民眾陳抗仍不減現場熱情。前總統馬英九則在大年初二就由苗栗馬家庄一路北上桃園，受到民眾熱情歡迎。
嬤排6小時 領總統紅包
蔡英文大年初一就造訪桃園八德三元宮，及新竹香山財神廟，受到民眾熱情歡迎，昨天又分別造訪通霄拱天宮及新埔義民廟，參拜外也由地方政治人物陪同發送紅包。家住通霄鎮新埔里的彭老太太第一位到場排隊，她高興表示，為了領總統紅包清晨5點多步行半個多小時至拱天宮，等5、6小時才領到，但非常值得。
前總統馬英九則在大年初二由苗栗馬家庄一路北上，到新埔義民廟、桃園景福宮、中壢仁海宮拜廟發福袋，現場也是人潮滿滿。地方民代服務團隊說，過年期間人多的廟宇也是政治人物聚集人氣的地方，要爭取席次爭曝光，檯面下、檯面上都要更努力。
桃園市長鄭文燦每年農曆春節都排滿13區拜廟行程，今年民進黨不分區立委蔣絜安也跟著拜廟、發福袋，把握機會與地方鄉親搏感情。她說，和去年相比今年不算累，去年還是客家事務局長，因市長沒休息只能盡量陪同，跑了約40間廟宇，還因為太累氣喘病發送急診。
蔣絜安陪鄭文燦 13廟祈福
蔣絜安說，今年身分轉換成為不分區立委，春節在責任客家地區陪同市長鄭文燦拜了13間廟，也跟著蔡英文總統到八德及新竹廟宇祈福，共計走了15間廟。
她認為，政務官與民代身分角色不同，雖然是中央層級的立委，還是要走入群眾，積極聆聽大家的感受及需要，所以春節不管是跟著總統或是市長發福袋還是拜廟，是不可少的行程，主要訴求還是要接地氣。
(中國時報)
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