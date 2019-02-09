蔡英文鎮瀾宮發紅包 遇陳抗

2019年02月09日 04:10 中國時報 王文吉 、 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

男子疑投資期貨慘賠吼叫抗議，遭國安人員架離。（王文吉攝）

蔡英文總統大年初四前往大甲鎮瀾宮發紅包，熱情民眾排隊領取！立法院副院長蔡其昌在旁發送幸福小紅包，1000多個紅包不到40分鐘發完。蔡總統參拜後發生小插曲，1名男子突然高喊「金管會失職！官商勾結！」國安人員立即衝上前架離，由警方接手查證身分，並留置3小時。

國安人員衝上前架離

蔡總統在鎮瀾宮董事長顏清標率全體董監事陪同下，參拜大甲媽祖，並祈求風調雨順、國運昌隆；蔡總統參拜後，突然1名男子高喊「金管會失職！有人往生了，蔡總統你知道嗎？」國安人員見狀隨即將他強勢架離，連拖帶拉抬到廟外300公尺旁丟包。

自稱期貨自救會成員的陳姓男子，盤坐路旁接受媒體採訪。他表示，財團與政府勾結，不僅自己投資期貨損失上億元，還有許多投資人慘賠。他曾經夜宿金管會表達訴求，但金管會對他們不理不睬，「政府做錯了，有人還因此喪命，蔡總統妳知道嗎？」

信眾到廟裡走春，看到混亂場面，直呼「發生什麼事？好恐怖！」陳姓男子遭國安人員架走，混亂中臉頰輕微挫傷見血。陳男接受媒體採訪後，警方立即上前接手，依特種勤務條例及警察職權行使法，將陳男帶往海墘派出所查證身分，並暫時留置3小時。

中市萬和宮熱鬧非凡

有335年歷史的台中市萬和宮內外，昨日萬頭鑽動、善男信女川流不息；民眾虔誠參香祈福，廟埕內播放年節應景音樂熱鬧非凡，年味濃濃！

(中國時報)