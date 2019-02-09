台南景點吸睛 春節人擠人

2019年02月09日 04:10 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

春節連假僅剩2天，民眾把握時間出遊，遊憩景點人聲鼎沸，台南市觀光旅遊局指出，不只市區湧入人潮，溪北地區各遊憩景點遊客人數也比往年增加不少，柳營區德元埤荷蘭村入園人數逾2萬，官田區葫蘆埤自然公園則因大象溜滑梯啟用，吸引親子前來，一般公園變身新走春景點，相當有趣。

葫蘆埤大象溜滑梯 讚

農曆春節期間，台南市區擠得水洩不通，位於舊縣區的戶外景點則推出票價優惠或活動攬客，觀旅局在德元埤、葫蘆埤規畫推出「2019豬事大吉福雙埤」活動，成功吸引數萬人次前來，主辦單位也準備許願豬籤讓民眾免費索取，希望新年都能心想事成。

葫蘆埤自然公園的溜滑梯在1月下旬整修完成啟用，從大象造型發想，外觀線條俐落，有2道溜滑梯，特別的是有約2層樓的高度，最高處有5.5公尺，爬到高處可以眺望葫蘆埤的湖景，長17公尺的滑道玩起來也頗為刺激，加上公園不需收費，春節連假成為小朋友「放電」的好選擇。

老家在台南的陳先生說，春節連假帶老婆小孩返鄉，不想再去人擠人，剛好附近就是公園，小朋友看到溜滑梯都玩瘋了，他也遇到久不見的老同學趁機敘舊，一舉數得。

活動期間享受優惠 棒

南市觀旅局表示，活動期間憑活動戳章到錢來也雜貨店、德元埤荷蘭村展售中心、天一中藥生活化園區、乳牛的家、走馬瀨農場、虎頭埤風景區、尖山埤江南渡假村等地都享有優惠，可把握時間到景點遊玩。

(中國時報)